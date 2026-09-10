Un simple ingrediente permite neutralizarla y hacer más tolerable su sabor. El truco definitivo de los chefs .

El ingrediente secreto para sacarle la acidez a la salsa de tomate: no es azúcar ni miel

Ya sea para acompañar a las pastas o para usar como base en otros platos, la salsa de tomate es un clásico de la cocina argentina , tanto por su sabor como por su versatilidad. Sin embargo, su acidez característica muchas veces atenta contra la comida. Ante esta situación, existen trucos caseros que permiten eliminarla de forma simple.

Algunos cocineros utilizan azúcar o miel para neutralizar el sabor agrio a través del dulzor. Otros, optan por recurrir a condimentos o agregados como pimentón, ajo en polvo o cebolla deshidratada. Pero hay una opción muy rendidora: añadir bicarbonato de sodio.

Detrás de esta solución hay una explicación química . Cuando se cocina la salsa, especialmente si se utilizan variedades de tomate menos maduros o si el proceso de cocción es prolongado, esta acidez puede concentrarse , resultando en un sabor agresivo que irrita el paladar y hasta causa molestias digestivas.

El bicarbonato de sodio neutraliza la acidez de la salsa de tomate.

El bicarbonato de sodio (NaHCO3), por su parte, es un compuesto alcalino. Y cuando se encuentra con los ácidos propios del tomate, ocurre una reacción de neutralización. Si se utiliza con moderación, el resultado no es solo un sabor más suave, sino también una transformación en la textura y la intensidad del plato.

Cuáles son las ventajas de usar bicarbonato de sodio en la salsa

El uso de NaHCO3 en la cocina doméstica cuenta con beneficios que van más allá del simple ajuste de sabor. Entre las ventajas más destacadas están:

Neutralización real, no “enmascaramiento” : a diferencia del azúcar, que simplemente compite con la acidez para distraer a nuestros sentidos, el bicarbonato realmente reduce la acidez de la preparación. Esto permite que los sabores naturales del tomate brillen sin la necesidad de añadir calorías vacías o dulzor innecesario.

: a diferencia del azúcar, que simplemente compite con la acidez para distraer a nuestros sentidos, el bicarbonato realmente reduce la acidez de la preparación. Esto permite que los sabores naturales del tomate brillen sin la necesidad de añadir calorías vacías o dulzor innecesario. Facilidad y rapidez: es un ingrediente que casi todo el mundo tiene en su alacena. No requiere preparaciones previas ni técnicas complejas; actúa casi instantáneamente al contacto con el calor y el líquido.

es un ingrediente que casi todo el mundo tiene en su alacena. No requiere preparaciones previas ni técnicas complejas; actúa casi instantáneamente al contacto con el calor y el líquido. Beneficios digestivos: para muchas personas, la acidez del tomate puede provocar ardor estomacal o reflujo. Al neutralizar la salsa, el plato se vuelve mucho más amigable para el sistema digestivo, permitiendo que personas con estómagos sensibles disfruten de sus pastas y guisos favoritos sin consecuencias posteriores.

El intenso sabor de la salsa se debe a los ácidos del tomate.

Cómo hacerlo correctamente el bicarbonato de sodio en la salsa

La clave para usarlo en la cocina es la moderación. Por su potencia reactiva, un exceso puede arruinar la preparación, dejando un regusto metálico o jabonoso sumamente desagradable. Por ello, se aconseja empezar de a poco, añadiendo una pequeña pizca (1/8 de cucharadita por cada litro de salsa).

Al entrar en contacto con la salsa, el bicarbonato produce una reacción efervescente. Esto es totalmente normal y es señal de que está neutralizando el ácido. También es importante ir revolviendo para asegurar que el bicarbonato se disuelva completamente y se distribuya de forma homogénea.

Luego, se debe ir cocinando a fuego lento durante unos minutos adicionales para que los sabores se asienten e ir probando la salsa. Si todavía se siente demasiado ácida, añadir otra pequeña pizca. Es clave nunca incorporar una cucharada completa de una sola vez.

El bicarbonato de sodio es uno de los secretos de los chefs para que la salsa de tomate no quede ácida.

Los detalles a tener en cuenta

Así como el bicarbonato de sodio es un aliado en la cocina, también puede volverse un enemigo si no se lo usa correctamente. Utilizarlo en exceso no solo altera el sabor, sino que puede dejar un residuo salino y una textura ligeramente arenosa si no se integra correctamente.

Además, hay que tener en cuenta el contexto de la receta. Si se está preparando una salsa que busca preservar un perfil ácido (como en ciertas ensaladas o salsas frescas donde la acidez es protagonista), el bicarbonato no es el ingrediente indicado, ya que eliminaría la identidad misma del plato. En esos casos, es mejor optar por equilibrar con grasas saludables como un buen aceite de oliva, manteca o incluso un poco de crema de leche.

Por último, para aquellos que siguen dietas estrictas controladas en sodio por razones médicas, es importante recordar que el bicarbonato, como su nombre indica, aporta sodio. Si bien la cantidad utilizada es ínfima, siempre debe considerarse como parte de la ingesta total de sal del plato.