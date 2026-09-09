El evento tendrá stands, pasarela, música y danzas. Participarán emprendedoras de Junín de los Andes, San Martín, Villa Traful, Villa La Angostura y otras localidades.

Moda, tradición y talento: el gran desfile que reunirá a 40 emprendedoras de la región sur

Un desfile diferente se prepara en Junín de los Andes . No será solamente una pasarela de moda: será también una oportunidad para que emprendedoras, artesanas y diseñadoras de la región sur puedan mostrar el resultado de meses de trabajo y poner en escena producciones propias que muchas veces no encuentran un espacio para ser exhibidas.

La propuesta reunirá este año a 40 emprendedoras en los stands de exposición, además de las participantes de la pasarela, en una jornada que combinará indumentaria, marroquinería, accesorios, diseño y una fuerte presencia de prendas tradicionales y artesanales.

La iniciativa nació de manera casi espontánea, a partir de un encuentro entre integrantes del grupo de Mujeres de la Cámara de Comercio de Junín de los Andes . Una de las organizadoras, Michelle Eyehrabide, contó a LM Neuquén que el proyecto comenzó a tomar forma el año pasado, cuando surgió la idea de responder a un pedido que se repetía entre emprendedoras textiles y de indumentaria.

“Nos estaban pidiendo hacer algún tipo de exhibición”, explicó Michelle. La propuesta finalmente se convirtió en el primer desfile de emprendedores de la región sur, con participación de diseñadoras y artesanas de localidades como Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa Traful, Villa La Angostura y Pilolil.

El resultado superó las expectativas. Cerca de 30 emprendedoras participaron en la primera edición y, lejos de quedar como una experiencia aislada, el encuentro se consolidó y este año creció.

Una jornada con stands y pasarela

La actividad estará dividida en dos grandes momentos. Desde las 13 comenzará la exposición de productos, con stands donde las emprendedoras podrán mostrar y ofrecer sus creaciones. Una de las condiciones centrales es que se trate de manufactura propia, justamente para darle protagonismo al trabajo de quienes producen sus propios artículos.

Luego, desde las 17, llegará el desfile de pasarela. Las emprendedoras podrán elegir si participan solamente con un stand, si presentan sus prendas en la pasarela o si realizan ambas actividades.

“Dependiendo de cómo sea tu producción, te conviene más una exhibición u otra”, explicó Michelle.

La propuesta permite, además, que lleguen a una pasarela mujeres que quizás nunca tuvieron la posibilidad de presentar públicamente sus diseños. Y allí aparece uno de los aspectos más particulares del evento: la posibilidad de mostrar producciones que escapan de los circuitos tradicionales de la moda.

De los trajes folklóricos al diseño exclusivo y un espectáculo para el recuerdo

Uno de los momentos más recordados de la edición anterior tuvo como protagonistas a dos personas vestidas con trajes típicos confeccionados por una emprendedora dedicada a la indumentaria para ballets folklóricos. Ambos ingresaron a la pasarela, caminaron juntos y, en medio del desfile, bailaron una chacarera.

Para las organizadoras, esa escena sintetizó buena parte del espíritu del evento: mostrar producciones originales y darle lugar a expresiones que no siempre encuentran espacios de exhibición.

Este año también habrá prendas que prometen llamar la atención. Entre ellas, un conjunto inspirado en la vestimenta gaucha, confeccionado íntegramente en paño y diseñado por una emprendedora que dibujó su propia propuesta.

La creación incluye falda, bombacha, corralera y una blusa blanca, con una estética que recupera elementos de la vestimenta tradicional y los lleva a una propuesta de diseño contemporáneo.

Pero la tradición tendrá todavía más presencia. Las artesanas de las comunidades también formarán parte de la pasarela con sus ponchos y prendas típicas. En algunos casos serán ellas mismas quienes desfilarán y, en otros, lo harán sus hijas o sobrinas.

“Poner en valor el talento de las emprendedoras locales es un paso increíble”, destacó Michelle, quien remarcó especialmente el espacio que tendrá la vestimenta tradicional y el trabajo artesanal de las comunidades.

Modelos voluntarias y shows en vivo

La organización también buscó preparar a quienes estarán sobre la pasarela. Las modelos son voluntarias y, antes del evento, participarán de dos talleres de capacitación. Los encuentros se realizarán los días 18 y 25 de septiembre y estarán a cargo de una integrante de la comunidad de Junín de los Andes que fue modelo profesional y es licenciada en Marketing.

La jornada también tendrá números artísticos breves para acompañar los cambios entre los diferentes momentos del desfile. Uno de ellos estará protagonizado por una profesora de danzas folklóricas nacionales que vive en Junín de los Andes y que además se dedica otros ritmos tradicionales.

Así, la propuesta sumará distintas expresiones culturales en una misma jornada, con el folklore, el tango y el flamenco como parte del atractivo.

Siete meses de trabajo y un equipo de 20 mujeres

Detrás del evento hay un equipo que trabaja desde hace meses. La organización comenzó en marzo y se extendió durante siete meses. “Lleva un montón de tiempo y lleva un montón de laburo”, explicó Michelle.

El grupo de Mujeres de la Cámara de Comercio está integrado por unas 20 mujeres que trabajan de manera voluntaria. Cada una asumió diferentes tareas: prensa, diseño, pasarela, decoración, ambientación y organización general.

Además, muchas de ellas cuentan con conocimientos profesionales en las áreas que tienen a su cargo. Para la ambientación, por ejemplo, participan una diseñadora de interiores y una arquitecta que trabajan ad honorem. El evento se sostiene principalmente con fondos propios y distintas acciones para recaudar dinero y cubrir los costos de la organización.

También cuenta con apoyos puntuales. El municipio de Junín de los Andes colabora con el sonido, mientras que otras instituciones y organismos realizaron aportes o entregaron premios. Entre ellos se encuentran el Centro PyME-ADENEU, organismos provinciales y la red de mujeres de CAME.

La organización también impulsó una rifa con premios aportados por las propias integrantes y trabaja con pequeños auspiciantes.

Un evento abierto y en pleno centro de Junín

La actividad se realizará en el gimnasio del Instituto María Auxiliadora, ubicado en pleno centro de Junín de los Andes. El espacio, que habitualmente funciona como gimnasio del establecimiento, es amplio y permitirá montar la pasarela y disponer los stands y las sillas para el público.

La ubicación también busca facilitar la llegada de quienes viajen desde otras localidades.

Junín de los Andes cuenta con una amplia oferta de alojamiento, con hoteles, hosterías, cabañas, apart y hostels, además de distintas alternativas de precios. Algunos establecimientos prepararon promociones especiales para ese fin de semana.

La expectativa de las organizadoras es que el evento no quede limitado a la comunidad local y que pueda atraer a emprendedoras, visitantes y público de distintas localidades de la región.

El objetivo: crecer y abrir las puertas a más emprendedoras

La propuesta nació con una mirada regional y pretende seguir ampliándose. Por ahora, el objetivo es consolidar el encuentro en la zona sur de la provincia y, a partir de allí, sumar nuevos emprendimientos y localidades. El universo es amplio: textiles, indumentaria, marroquinería, accesorios, artesanías y diseño tienen un lugar dentro de la iniciativa.

Para Michelle, la clave está en que el evento tenga como protagonistas a quienes producen. La intención, explicó, no es convertirlo simplemente en un espectáculo de moda ni buscar un resultado económico para las organizadoras.

El desafío es que sea una herramienta para que las emprendedoras puedan mostrar lo que hacen, encontrar nuevos públicos, generar oportunidades y poner en valor el trabajo local. “Nos interesa que sea un éxito productivo”, sintetizó.

Con siete meses de preparación, 40 emprendedoras confirmadas para los stands, una pasarela, propuestas artísticas y una fuerte identidad regional, Junín de los Andes se prepara para una jornada que busca convertirse en una vidriera para el talento de la región sur. Y, sobre todo, en un espacio donde una prenda artesanal, un diseño exclusivo o un poncho confeccionado por una artesana de una comunidad puedan tener el lugar central que merecen.