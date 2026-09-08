Salvaje pelea en una secundaria: cuatro alumnas se agarraron a las piñas en pleno horario de clases

Una encarnizada pelea se desató en el CPEM 58 de Plaza Huincul. Estaban en pleno horario de clases. El violento suceso ocurrió durante uno de los recreos, es decir que sucedió frente al resto de la población escolar.

El conflicto entre las alumnas explotó durante el segundo recreo escolar, alrededor de las 10:35. Por causas que, por el momento, no están claras, las adolescentes se agarraron a golpes en un rincón del colegio en la planta baja, cerca de un sector donde hay varias oficinas donde funcionan sectores administrativos del CPEM 85 , el colegio nocturno que comparte el mismo edificio y que, al momento del altercado, estaban desocupadas, según consignó La Voz del Neuquén.

La pelea fue de una contra una y participaron cuatro alumnas que serían del ciclo básico del colegio. Personal de la escuela debió intervenir para separarlas; lo lograron, aunque con esfuerzo. Esto hizo que no durara demasiado tiempo aunque las jóvenes se siguieron agarrando del pelo.

Por el momento, no se conocen otros detalles aunque, todo habría comenzado con alguna diferencia fuera de la escuela que se dirimió en el interior. En principio, la dirección habría resuelto una suspensión preventiva de las involucradas aunque, como es conocido, se le da intervención a la Defensoría del Menor que fija las pautas para resolver el conflicto.

El video del enfrentamiento se difundió rápidamente en medios locales y de la región.

Video: Intruso de la Política.

Conmoción en Cutral Co: un adolescente fue herido de bala en pleno horario de clases

Otro episodio que generó conmoción en el sector de Cutral Co-Plaza Huincul ocurrió a principios de Julio. Un estudiante del ciclo básico del CPEM 6 de Cutral Co resultó herido de bala mientras estaba en el aula en horario de clases. El adolescente fue trasladado al hospital donde recibió atención médica. Está fuera de peligro.

Desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmaron que el hecho se originó porque otro adolescente ingresó al establecimiento con un arma de fuego, la cual se disparó e hirió a su compañero.

"Producto de la situación, los equipos docente, de apoyo pedagógico, de gobierno y conducción intervinieron. Se trasladó al menor portador del arma y a la misma a otro espacio del establecimiento", afirmaron desde el CPE.

"La institución, por otro lado, fue evacuada en forma inmediata, de manera preventiva, y se llevan adelante ahora los protocolos periciales de rigor", cierra el comunicado.

Según el relato de la familia, en diálogo con La Voz del Neuquén, estaba sentado en su banco, cuando se escuchó una explosión y sintió el impacto en el brazo, la bala le recorrió parte de la extremidad y le dañó también un dedo.

La tía del menor indicó a ese medio de la comarca: “recibí un llamado tipo dos de la tarde, de que mi sobrino había tenido un accidente, había habido una explosión en la escuela, con lo cual me acerco, los directivos no me saben decir que pasó, cuando viene la ambulancia me voy con él hasta el hospital y en el hospital me dicen que es una herida compatible con arma de fuego”.

"Esto ocurrió en el aula, en horario de clase, estaba con la profesora, que tampoco sabe decirme que pasó, solo escucharon la explosión", indicó.

"Lo que quiero es que se haga algo, no es la primera vez que encuentran un arma de fuego, encontraron el arma, la tienen adentro, la tiene policía haciendo la pericia, me voy a acercar a hacer la denuncia, lo que quiero es que esto salga a la luz, que no se tape como se hace siempre, para que se haga algo, cómo voy a mandar a mi sobrino otra vez a la escuela a estudiar, si no voy a tener la seguridad de que él va a estar bien.", agregó.

"Esta vez fue el brazo, mire si él se agachaba", dijo y explicó "él estaba sentado en el banco, atrás habían mas nenes sentados, escuchan una explosión, él siente que le arde el brazo y yo vengo y lo encuentro todo lleno de sangre, él se encuentra estable, va a quedar internado, por suerte fue con orificio de entrada y salida".