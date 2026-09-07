Entidades y billeteras virtuales podrán sumarse a un programa para refinanciar las deudas. El BPN fue el primero en adherirse.

Avanza el plan de auxilio para las familias endeudadas y los bancos privados ya pueden sumarse.

Con la firma de un decreto de reglamentación , el plan neuquino para salir de la morosidad dio un nuevo paso y los bancos, billeteras virtuales y otras entidades financieras ya pueden adherirse para ofrecer facilidades de pago a los clientes de la provincia que buscan salir de las cuentas en rojo.

Según se informó desde el gobierno provincial, la Dirección Provincial de Rentas, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria de la Provincia del Neuquén, reglamentó el Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia el pasado 31 de agosto, pero ahora resta esperar que las entidades se adhieran al programa para que los clientes en mora puedan acceder a los beneficios.

La reglamentación fue publicada el pasado 4 de septiembre en el Boletín Oficial. Se trata de un plan que anunció el gobernador Rolando Figueroa hace casi un mes, cuando la agenda pública alertó sobre el número creciente de deudores en mora que no podían hacer frente a sus deudas con tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros tipos de préstamos.

El objetivo, según se informó, era reducir la carga financiera derivada del endeudamiento de las familias neuquinas, facilitar la regularización de obligaciones en mora, promover la recomposición de la situación crediticia y contribuir a recuperar la capacidad de consumo.

Los beneficios para los bancos

Con la reglamentación ya publicada, el gobierno de la Provincia invitó a bancos, entidades financieras y billeteras digitales a adherir al programa y ofrecer las alternativas de financiamiento previstas para las personas humanas que cumplan con las condiciones establecidas. El primero en sumarse a esta iniciativa fue el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Claudio Espinoza

Para garantizar la participación de más bancos privados, el programa ofrece una serie de beneficios fiscales para todas las entidades que se inscriban. Entre ellos se establece una reducción del 50 por ciento de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los intereses devengados por los préstamos otorgados a través de este programa.

Además, se dispone la exención del Impuesto de Sellos para los actos, contratos y operaciones celebrados en el marco del Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia.

Desde el gobierno explicaron que esta reglamentación establece además el procedimiento de adhesión y los mecanismos para la aplicación. Aseguraron que buscan dar un paso concreto para facilitar el acceso de las familias neuquinas a herramientas de refinanciación y regularización de sus obligaciones.

Cómo funciona para los deudores en mora

Los deudores en mora que quieran acceder a un crédito para refinanciar su deuda y mejorar su situación creditica tienen dos alternativas de refinanciación.

"El cliente tiene dos opciones: una tasa fija del treinta y cinco por ciento o una tasa variable de UVA más un cinco por ciento", detalló el ministro de Economía, Producción e Industria de la provincia, Guillermo Koenig.

El funcionario provincial explicó por qué se hizo la elección de ese sistema crediticio, en el contexto de país. "Si se piensa que la inflación va a ser más alta, bueno, a quedarse con una tasa fija, o al revés".

Sobre los montos y plazos, el gobierno decidió no fijar topes por decreto. "No nos metimos en el tema de montos, porque le quisimos dar libertad a los bancos, tanto en plazos como en montos", señaló Koenig, aunque aclaró que el mínimo exigido es de 24 meses.

Como referencia, mencionó el esquema que ya aplica el Banco Provincia del Neuquén (BPN), primera entidad adherida, con montos de hasta $50 millones y plazos de hasta 36 meses.

Figueroa se había referido a la necesidad de instrumentar un programa de este tipo para auxiliar a las familias neuquinas que tienen problemas financieros. Frente del discurso de “ajuste fiscal” de Nación, Figueroa destacó que el Estado debe estar presente “cuando a un neuquino se le complica”.

“No estamos hablando del que no quiere pagar, estamos hablando del neuquino que quiere pagar y necesita una oportunidad para hacerlo”, explicó el gobernador.