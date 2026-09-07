Cambian los horarios de los pasos fronterizos que conectan Neuquén con Chile

Los centros de frontera Mamuil Malal, Hua Hum, Pino Hachado e Icalma actualizaron sus cronogramas de ingreso y egreso del país.

Los horarios de atención en los pasos internacionales que conectan Neuquén con Chile fueron actualizados a partir del cambio de hora registrado en el vecino país. La modificación comenzó a regir desde la medianoche del sábado 5 de septiembre, con el inicio del horario de verano chileno.

De esta manera, en los pasos internacionales Mamuil Malal y Hua Hum el horario de egreso de Argentina hacia Chile es de 8 a 19 , mientras que el ingreso al país se puede realizar de 8 a 19 .

En el caso de los pasos Pino Hachado e Icalma , el horario de egreso de Argentina hacia Chile es de 8 a 19 , mientras que el ingreso al país está vigente entre las 8 y las 20 .

Desde la Jefatura de Gabinete recomiendan planificar el recorrido con anticipación, teniendo en cuenta los horarios de apertura y cierre para evitar demoras o inconvenientes durante el cruce internacional.

El paso Cardenal Samoré.

Por qué se cambia la hora en Chile

Una grave sequía en 1968 fue el detonante para que Chile implementara el cambio de hora como una forma de optimizar el uso de la luz natural y reducir el consumo eléctrico. Esta medianoche, a pocos días de que llegue la primavera, se adelantarán los relojes una hora para dar paso al horario de verano, con la excepción de dos regiones donde ya rige. Conozca la historia detrás de esta medida que sigue vigente hasta ahora.

El cambio de hora en Chile se implementó por primera vez el 2 de noviembre de 1968, como respuesta a una grave sequía que afectó gran parte del país, especialmente las zonas agrícolas. Esta situación provocó una crisis energética que obligó al gobierno de Eduardo Frei Montalva a aplicar cortes programados de electricidad por sectores para enfrentar la escasez.

Las reservas de agua se agotaban y Chile dependía en gran parte de la energía hidroeléctrica, lo que hacía urgente encontrar una solución.

En las ciudades se restringió el uso de agua: solo se iluminaba un costado de las calles y se prohibió regar o llenar piscinas.

El ingeniero eléctrico Edinson Román, recordó en una entrevista con La Tercera en 2014 cómo debieron enfrentar la crisis energética de esos años. “Llegó un momento en que teníamos que racionar la energía y ampliar los cortes hasta las 20:00 horas. Pero el comercio se opuso porque en esa época los horarios eran regulados y todos los negocios cerraban a esa hora. Si cortábamos la luz, le matábamos el negocio”, relató.

Román, superintendente de Operaciones de Chilectra y miembro de la comisión para enfrentar la sequía de 1968, contó que, si se adelantaba la hora oficial, se podrían reducir los cortes, tras lo cual presentó su propuesta.

Aunque la medida era solo para 1969, ese también fue un año seco. El gobierno extendió entonces el horario de verano con un nuevo decreto, y en 1970 se dictó una ley que estableció adelantar los relojes una hora entre octubre y marzo, una medida que perdura hasta hoy.