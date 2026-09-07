Avanzan las obras del nuevo pabellón de máxima seguridad en la U11: prevén inaugurarlo este mes

La obra de la segunda etapa demandó una inversión de más de $8.100 millones y busca paliar "el déficit histórico en la infraestructura carcelaria" de Neuquén.

En el marco del plan de ampliación de la infraestructura penitenciaria de la provincia, autoridades del gobierno provincial recorrieron y supervisaron los avances de la construcción del nuevo pabellón de máxima seguridad en la Unidad de Detención N.º 11 (U11) de Neuquén capital.

La recorrida estuvo encabezada por el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, y la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi . Se trata de la segunda etapa de ampliación del penal —que se suma al primer módulo inaugurado en diciembre del año pasado— y se prevé que quede formalmente inaugurada durante el transcurso de este mes.

La obra contempla una inversión superior a los 8.100 millones de pesos y suma 2.738 metros cuadrados de infraestructura. El edificio tendrá capacidad para albergar a 26 detenidos en celdas individuales con sanitarios.

Asimismo, la estructura dispondrá de una celda de aislamiento, salón de día, sectores de visitas, patio, sala de monitoreo y sistemas de ventilación y seguridad de última generación. En el exterior, los trabajos incluyen la ampliación de las murallas, cercos perimetrales y un anillo de circulación para vehículos de traslado y servicios.

En diálogo con Canal 7, el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, remarcó el esfuerzo financiero asumido por la gestión: "Asumimos la gestión con un enorme déficit en materia de infraestructura, y en particular en infraestructura penitenciaria. Estamos recorriendo una obra muy compleja en su construcción que cumple con los estándares nacionales; la verdad es que no hay en otros lugares del país obras de este tipo".

Ousset subrayó que se trata de una respuesta directa a una de las principales demandas sociales: "Estamos muy contentos de poder orientar los recursos a lo que la ciudadanía nos venía demandando: por supuesto infraestructura vial, hospitales y escuelas, pero también el resguardo de la seguridad de los vecinos de la provincia de Neuquén. Es una obra de enorme magnitud que está desarrollando la provincia con recursos propios".

Un plan integral con proyección a 2027 y presencia en el interior

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, brindó detalles del plan coordinado con el Ministerio de Seguridad y confirmó que en simultáneo se ejecuta la tercera etapa del proyecto en el predio de la U11. Se trata de un sector de 6.700 metros cuadrados destinado a mediana seguridad, cuya inauguración está proyectada para julio del año próximo, a la que luego le seguirá una cuarta fase final.

"Hay una inversión muy grande por parte de la provincia para abordar el déficit que teníamos respecto al sistema carcelario", afirmó Bertoldi en declaraciones a Canal 7. La funcionaria añadió que los trabajos no se limitan únicamente al penal de la capital provincial, sino que el Gobierno proyecta la construcción de nuevos módulos de mediana y máxima seguridad en los establecimientos penitenciarios de Zapala y Cutral Co.