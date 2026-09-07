Drama en la nieve: una madre caminó 15 kilómetros para salvar a su familia varada en el Cerro Wayle

Una familia de Buenos Aires quedó cinco horas atrapada en la nieve a 48 kilómetros de Chos Malal. Sin señal y con dos niños pequeños, la mujer recorrió la montaña hasta encontrar ayuda. La Policía de Río Negro alertó a Neuquén y la Brigada Rural logró el rescate.

Drama en la nieve: madre caminó 15 kilómetros para salvar a su familia varada en el Cerro Wayle. Fotos: Gentileza (Brigada Rural CHM).

El sol del mediodía en la cordillera no alcanzaba para borrar el peligro. Al pie del Cerro Wayle , una pick up Renault Alaskan había quedado sepultada entre bardones de nieve . Adentro, una familia entera . Afuera, el desamparo de un territorio sin señal, desconocido y a más de 40 kilómetros de la ciudad más cercana.

Ocurrió hoy, lunes 7 de septiembre , entre las 11 y las 16 horas. La familia Canepa-Botner, oriunda de Dique Luján, Tigre (Buenos Aires), había llegado hasta el refugio de guardaparques para conocer la zona. Sabrina Canepa (47), su pareja Facundo Botner (43) y sus dos hijos de 9 y 3 años quedaron encajados por la acumulación de nieve que aún persiste tras los temporales de fines de agosto.

Fueron cinco horas de angustia. Sin posibilidad de sacar el vehículo y sin un rastro de señal telefónica, Sabrina tomó una decisión desesperada: dejar a su familia al resguardo de la camioneta y salir caminando a buscar ayuda.

Caminó alrededor de 15 kilómetros, entre dos y tres horas, por la ruta provincial 37, siguiendo las propias huellas que habían dejado al ingresar. El gesto fue heroico: con sus hijos pequeños esperando en medio de la nieve, cada paso era una carrera contra la desesperación.

De Río Negro a Chos Malal: el rescate

Finalmente, en plena ruta, logró comunicarse con la Policía de Río Negro. Desde allí, la alerta se trasladó a la Policía del Neuquén y de Neuquén a la Dirección Seguridad Alto Neuquén con asiento en Chos Malal.

Cerca de las 14:00, la División Brigada Rural, a cargo del subcomisario Ricardo Ovadilla, tomó conocimiento del hecho. Con vehículos 4x4 aptos para la nieve, la dotación partió hacia el Cerro Wayle. En el camino se toparon con la mujer, agotada, caminando todavía.

"La encontramos en la ruta. Estaba en buenas condiciones físicas, aunque agotada por el duro recorrido realizado. Allí nos comentó que andaban de turistas y que querían conocer el lugar de cerca", explicó Ovadilla.

Los uniformados continuaron hasta el refugio, dieron con la camioneta y, tras retirar los bardones de nieve, lograron liberar la Renault Alaskan. La familia no requirió asistencia médica. Pudo regresar por sus propios medios a Chos Malal, sana y salva.

La jornada climática ayudó: sol, poco viento y buena visibilidad, lo que evitó complicaciones de salud para la mujer pese a la larga caminata.

El rescate vuelve a poner en valor el trabajo de la Brigada Rural, pero también deja una advertencia: la nieve sigue presente en la alta montaña.

¿Dónde queda el Cerro Wayle?

Para llegar desde Chos Malal hay que recorrer 48 kilómetros al norte por la ruta nacional 40 hasta el cruce con la ruta provincial 37, que lleva a la Reserva Provincial Tromen. Frente a la Laguna El Tromen, un desvío señalizado conduce al refugio de guardaparques y al ex Parque de Nieve. El sector está empalmado además con la ruta provincial 2 que va a Tricao Malal.

Desde Seguridad se recomienda aún evitar estos caminos de montaña si no se cuenta con vehículos adecuados y equipamiento, ya que la nieve permanece en gran parte del trayecto.