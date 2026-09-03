Alerta por vientos de 110 km/h, lluvias de hasta 40 mm, fuertes tormentas y nieve

El SMN advirtió que se espera demás actividad eléctrica, ráfagas intensas y precipitaciones abundantes en períodos breves.

Tormentas, nieve, viento y Zonda: las alertas del SMN para este jueves en distintas zonas del país.

La primera semana de septiembre se presenta con inestabilidad climática , y según advierten en las próximas horas se registrarán varias fenómenos que traerán además un descenso en las temperaturas.

El tiempo tendrá este jueves un escenario cambiante en distintas regiones de la Argentina, con alertas meteorológicas por tormentas, nevadas, fuertes vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que para este jueves están vigentes distintos tipos de alertas.

Se esperan intensas tormentas: a qué zonas afectará la alerta

El SMN indicó que rige una alerta amarilla por tormentas, que pueden desarrollarse con distinta intensidad y generar condiciones adversas en las áreas alcanzadas por el alerta.

Las zonas afectadas serán: sur de Entre Ríos y Santa Fe, pero también estará alcanzado el norte de la provincia de Buenos Aires. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Las tormentas pueden estar acompañadas por fenómenos asociados como actividad eléctrica, ráfagas intensas y precipitaciones abundantes en períodos breves. Por eso, ante la presencia de una tormenta, el organismo recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales y evitar permanecer al aire libre cuando las condiciones se vuelvan peligrosas.

Alerta por intensa nevadas

El SMN también contempla alertas por nieve. En las zonas alcanzadas, las precipitaciones pueden presentarse en forma de nieve y generar dificultades especialmente en caminos y rutas.

Esta alerta afectará el suroeste de Santa Cruz, donde los valores de nieve acumulada se espera que ronden entre 10 y 30 cm, aunque pueden ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas más bajas.

Las condiciones pueden complicar la circulación debido a la acumulación de nieve y al hielo sobre las calzadas. También puede disminuir la visibilidad durante los momentos de mayor intensidad.

Para quienes deban trasladarse por sectores alcanzados por este tipo de alerta, resulta fundamental consultar el estado de las rutas y las actualizaciones meteorológicas antes de iniciar el viaje.

Fuertes vientos: a qué zonas afectará la alerta

Otro de los fenómenos incluidos en el sistema de alertas para este jueves es el viento, con sectores donde las ráfagas pueden alcanzar una intensidad suficiente para provocar inconvenientes.

Las provincias bajo alerta amarilla son: Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja y Chubut. Las áreas cordilleranas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h.

El viento fuerte puede ocasionar caída de ramas, desplazamiento de objetos y dificultades para circular, especialmente en vehículos de gran porte o en caminos expuestos.

El viento Zonda aparece además entre los fenómenos pronosticados para este jueves. Afectará el centro de San Juan y La Rioja, con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Se trata de un viento característico de la región cordillerana que puede presentarse con ráfagas fuertes y condiciones ambientales particulares. En las zonas bajo alerta, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones y adoptar las medidas de prevención correspondientes.