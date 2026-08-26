Nevadas de hasta casi dos metros, fuertes lluvias y vientos de 90 km/h: la alerta del SMN

Nieve, lluvia y viento: las alertas del SMN que rigen este miércoles en el país.

El clima siguen estando inestable en los últimos días de agosto, donde se anunció la presencia de varios fenómenos que afectarán a distintas partes del país este miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este miércoles alertas por nieve, lluvia y viento en diferentes regiones de la Argentina.

Las advertencias alcanzan a sectores de varias provincias y tienen distintos niveles de intensidad de acuerdo con el fenómeno previsto.

Alerta por fuertes nevadas de hasta cerca de 2 metros

El SMN mantiene alerta naranja por nieve en el oeste de Mendoza, donde se esperan nevadas fuertes y persistentes. La nieve acumulada puede alcanzar valores entre 70 y 180 cm durante todo el período de alerta.

El organismo advierte que el fenómeno estará acompañado por viento, con posibles períodos de visibilidad reducida.

También rige alerta amarilla por nieve en sectores cordilleranos de San Juan, Neuquén, Río Negro y Chubut. En estas zonas, las condiciones pueden complicar la circulación, especialmente en rutas y caminos de montaña.

Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve o en forma de lluvia en las zonas más bajas.

La combinación de nieve y viento puede generar nieve en suspensión y una reducción considerable de la visibilidad, por lo que el SMN recomienda consultar el estado de las rutas antes de viajar y evitar desplazamientos innecesarios.

Intensas lluvias: a qué zonas afectará la alerta

Las lluvias también forman parte del escenario meteorológico de este miércoles. El SMN mantiene alerta amarilla por lluvias en sectores del sur de Mendoza, sur de Neuquén, oeste de Río Negro y noroeste de Chubut.

En las zonas alcanzadas se esperan precipitaciones persistentes, que pueden registrarse durante buena parte de la jornada. En los sectores de mayor altura, además, las precipitaciones pueden presentarse en forma de nieve.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que pueden ser superados de forma puntual. La precipitación será en forma de nieve o aguanieve en las zonas más elevadas.

Ante este tipo de condiciones, el organismo recomienda evitar circular por calles o caminos que puedan anegarse y mantenerse alejado de zonas bajas y cursos de agua.

Viento: varias provincias bajo alerta

El viento será otro de los fenómenos que tendrá presencia en distintas regiones del país. El alerta amarilla por viento alcanza sectores de Catamarca, La Rioja, San Luis, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.

En las áreas bajo advertencia se esperan vientos fuertes y ráfagas que pueden generar dificultades para circular y provocar el desplazamiento de objetos. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

El SMN recomienda asegurar elementos que puedan volarse, retirar objetos de balcones y terrazas, cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de árboles, postes, carteles y estructuras que puedan desprenderse.

Viento Zonda: dónde rige la advertencia

Además, el SMN mantiene alerta amarilla por viento Zonda para sectores de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y una disminución marcada de la humedad. En el área afectada por viento Zonda se registrarán velocidades de viento constante entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80km/h.

Ante la presencia de Zonda, el organismo recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.