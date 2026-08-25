Cuál es la mejor obra social para monotributistas: el top 5 definitivo de este 2026

El monotributo permite tener cobertura de salud con su cuota mensual. Las mejores opciones de obra social y cómo adherirse.

Una de las ventajas de adherirse al Régimen Simplificado ( monotributo ) es que el pago de la cuota mensual permite contar con cobertura médica . Esto incluye consultas, medicamentos, estudios e internaciones básicas. Y si se quieren más prestaciones, se puede pagar una diferencia y acceder a un plan superador. ¿Cuáles son las mejores obras sociales de 2026 ?

En agosto 2026, los más de tres millones de monotributistas de todo el país tienen la posibilidad de elegir entre 43 obras sociales habilitadas por el Gobierno nacional. Una vez que se escoge una, el afiliado debe permanecer en ella al menos 12 meses.

Dentro de las más de 40 obras sociales que cada adherido puede elegir, estas son las cinco opciones más aconsejadas:

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas ( OSDEPYM ): la afiliación es simple, brinda cobertura solo con aportes y tiene una excelente red de prestadores.

): la afiliación es simple, brinda cobertura solo con aportes y tiene una excelente red de prestadores. Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina ( ANDAR ): es una de las obras sociales mejor valoradas por los usuarios. Afilia monotributistas en todo el país.

): es una de las obras sociales mejor valoradas por los usuarios. Afilia monotributistas en todo el país. Obra Social del Personal de la Actividad del Turf ( OSPAT ): al ser considerada una de las mejores obras sociales del país, tiene cupos mensuales para afiliación de nuevos monotributistas.

): al ser considerada una de las mejores obras sociales del país, tiene cupos mensuales para afiliación de nuevos monotributistas. Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina ( OSMITA ): una de las más elegidas por personas con monotributo, especialmente en el interior del país.

): una de las más elegidas por personas con monotributo, especialmente en el interior del país. Obra Social de Dirección (OSDO): de las obras sociales de mayor crecimiento, ofrece su plan de Programa Médico Obligatorio solo con aporte de monotributo.

En agosto 2026, hay más de 40 obras sociales habilitadas para monotributistas por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Cómo afiliarse a una obra social siendo monotributista 2026

En su cuota mensual, el monotributo contempla el pago de aportes a una obra social. Cada beneficiario puede elegir la que mejor se adecúe a sus necesidades. Sin embargo, este beneficio no es automático y todos los adheridos deben gestionar su afiliación en una lista de prestadores habilitados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Para hacerlo, será necesario:

Original y fotocopia del último comprobante de pago.

Original y fotocopia del DNI

Formulario 184/F completo. Es el documento que se descarga luego de confirmar el alta. Sirve para presentar una constancia de monotributo ante otros organismos. También se puede encontrar en la opción “Constancias” dentro del portal de monotributo.

Es el documento que se descarga luego de confirmar el alta. Sirve para presentar una constancia de monotributo ante otros organismos. También se puede encontrar en la opción “Constancias” dentro del portal de monotributo. F. 152. Es la credencial de pago. Se encuentra en la opción “Constancias” en el portal de monotributo.

Una vez realizada la afiliación, el alta queda activa tras presentar la Declaración Jurada 300/97 en ANSES, documento que garantiza la cobertura médica desde el inicio.

La cuota mensual del monotributo garantiza el acceso al Programa Médico Obligatorio.

Cómo afiliar a un familiar a la misma obra social

El sistema permite incorporar familiares directos como adherentes, abonando un adicional mensual por cada uno. Este trámite se realiza desde el portal de Monotributo, donde se carga el CUIL del familiar, se selecciona el vínculo y se emite un nuevo Formulario 184 con la credencial de pago actualizada. Pueden sumarse:

Cónyuge o conviviente

Hijos hasta 21 años (hasta 25 si son estudiantes universitarios, sin límite de edad en caso de discapacidad)

Padres a cargo (según cada obra social)

Si el cónyuge trabaja en relación de dependencia y ya tiene obra social propia, no puede ser incorporado como adherente tuyo. Por otro lado, cuando un hijo supera el límite de edad, debe gestionar su propia afiliación. La cobertura no cae automáticamente pero es responsabilidad del titular comunicarlo.

Cómo cambiar de obra social

El trámite para el cambio de obra social puede realizarse ante la sede del nuevo prestador de salud o por internet. Para hacerlo de forma digital, se deberá contar con clave fiscal con nivel de seguridad 3 y el servicio “Mi SSSalud” habilitado. Una vez dentro del servicio, presionar sobre el botón “Nueva opción” y completar los datos que solicita el sistema.

El sistema permite incorporar familiares directos como adherentes.

El cambio podrá realizarse solamente una vez por año calendario (de enero a diciembre). Quienes cambien de obra social deberán permanecer, como mínimo, un año afiliados. Vencido ese plazo podrán volver a ejercer la opción de cambio.

La cuota del monotributo en agosto 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso un aumento de casi 17% en el Régimen Simplificado como parte de su actualización semestral. Con este incremento, así queda la cuota mensual con sus tres componentes (impuesto integrado, aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social):