El Gobierno modificó el régimen de envíos postales y unificó los beneficios impositivos. Las nuevas reglas 2026.

Cambios en ARCA para las compras a Amazon, Shein y Temu: estas son las nuevas reglas y beneficios

Con el objetivo de eliminar barreras estatales y simplificar los procesos de comercio exterior, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) modificó el régimen de envíos postales de la República Argentina que regula las compras internacionales hechas en portales como Amazon , Shein y Temu . La medida fue oficializada por el Gobierno nacional a través del Decreto 604/2026.

Hasta ahora, cuando una persona realizaba una compra en el exterior, el régimen cambiaba según los diferentes canales de ingreso de mercadería (correo estatal o correos privados/courier). Sin embargo, con la nueva normativa, se unifican los beneficios tributarios para todas las importaciones particulares, incluyendo las realizadas bajo el sistema puerta a puerta.

La medida ratifica la adhesión de Argentina a la Unión Postal Universal (Tratado de Berna de 1874), que busca perfeccionar los servicios postales y facilitar la comunicación entre Estados mediante tratamientos aduaneros simplificados . Además, se apoya en el Código Aduanero (Ley N° 22.415) y se alinea con los objetivos del Decreto N° 70/23, que apunta a la reconstrucción económica mediante la eliminación de restricciones estatales.

Las compras online en el exterior ganan terreno en Argentina con nuevas apps, descuentos y envíos cada vez más accesibles.

A quiénes está dirigida la nueva normativa de ARCA y qué unifica

La norma se dirige principalmente a usuarios que compran bienes en plataformas de comercio electrónico internacionales o reciben paquetes desde el exterior por correo tradicional. El régimen que se aplica a envíos de mercadería es el siguiente:

Hasta 400 dólares libres de impuestos por envío (el excedente queda alcanzado)

por envío (el excedente queda alcanzado) Hasta un máximo de 3.000 dólares por envío

por envío Hasta un máximo de cinco envíos por año calendario y por persona

por año calendario y por persona Hasta tres unidades iguales por cada envío

por cada envío Las compras deben estar destinadas a uso o consumo personal, sin finalidad comercial.

El Gobierno unificó los beneficios impositivos, sin importar el mecanismo de ingreso del envío.

Importaciones más simples y previsibles

El decreto actualiza la operatividad aduanera para agilizar la entrega de la mercadería, manteniendo los controles de seguridad correspondientes. Ahora, el Operador Postal (courier) queda legalmente autorizado para actuar en representación del destinatario ante la Aduana, agilizando el trámite, a menos que el usuario manifieste lo contrario de forma fehaciente antes de que el envío llegue al país.

Como otra de las novedades, se permite que el cliente que opere a través de plataformas de comercio electrónico realice el pago de los tributos y del costo del envío al momento de la compra, eliminando la declaración que actualmente debía efectuar ante ARCA. Si el pago no se realizó en esa instancia, podrá completarse antes de que el paquete arribe al país, lo que permitirá agilizar todo el proceso.

El servicio aduanero de ARCA conserva su facultad de inspección. En caso de ser necesaria la apertura de un paquete, se realizará frente al interesado o, en su defecto, ante el personal del correo.

Ahora ya no habrá diferencias entre las compras que ingresan por correo estatal o por courier.

Exportar sin límites a través del correo, otro de los grandes cambios

Además de las importaciones, el Gobierno modificó el régimen de exportaciones a través del correo. Con el cambio, se establece la eliminación total de límites de valor para ventas al exterior por vía postal. Y para el envío de regalos o ayuda familiar al exterior, se fija una exención de impuestos de exportación de hasta 5.000 dólares acumulados por mes y por remitente.

Para operar bajo esta modalidad, el remitente deberá contar con perfil exportador habilitado ante ARCA, emitir factura “E” y completar la Declaración de Exportación Simplificada Postal (DESP) antes de despachar la mercadería. Correo Argentino representará al cliente ante la autoridad aduanera en las gestiones correspondientes, tanto para operaciones de importación como de exportación, incluyendo eventuales verificaciones físicas, salvo que se indique expresamente lo contrario.

Para los actores del ecosistema de comercio electrónico que comercializan productos internacionalmente, el nuevo procedimiento permitirá reducir instancias administrativas y centralizar la operación a través de Correo Argentino. De esta manera, contarán con una alternativa más simple para acceder a mercados internacionales.