Resultados de las quinielas de hoy sábado 3 de octubre
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Sábado, 3 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0295
1° 0295, 2° 9783, 3° 0924, 4° 1795, 5° 2456, 6° 2602, 7° 3336, 8° 4034, 9° 2692, 10° 6002, 11° 1858, 12° 9583, 13° 6481, 14° 6794, 15° 6405, 16° 7533, 17° 8094, 18° 8728, 19° 1507, 20° 6232
El Primero
Cabeza: 7066
1° 7066, 2° 0906, 3° 3197, 4° 8774, 5° 2027, 6° 2085, 7° 7148, 8° 2867, 9° 8091, 10° 0985, 11° 6776, 12° 5973, 13° 6257, 14° 6525, 15° 2022, 16° 7837, 17° 2767, 18° 8729, 19° 1324, 20° 9947
La Matutina
Cabeza: 6215
1° 6215, 2° 6421, 3° 4350, 4° 9661, 5° 3940, 6° 2779, 7° 3307, 8° 3942, 9° 4052, 10° 2651, 11° 5138, 12° 2977, 13° 3072, 14° 6795, 15° 7027, 16° 7463, 17° 1904, 18° 8742, 19° 9219, 20° 9840
La Vespertina
Cabeza: 5095
1° 5095, 2° 1416, 3° 1399, 4° 1860, 5° 1486, 6° 2344, 7° 3147, 8° 3696, 9° 4117, 10° 8238, 11° 5138, 12° 4054, 13° 6441, 14° 6795, 15° 1497, 16° 7970, 17° 4455, 18° 8514, 19° 9343, 20° 6576
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 0393
1° 0393, 2° 9875, 3° 0247, 4° 4200, 5° 7685, 6° 7657, 7° 9669, 8° 3635, 9° 0512, 10° 9682, 11° 5317, 12° 5232, 13° 4929, 14° 3998, 15° 0412, 16° 0409, 17° 0151, 18° 3929, 19° 2413, 20° 4264
El Primero
Cabeza: 4403
1° 4403, 2° 5594, 3° 9013, 4° 2991, 5° 8295, 6° 9934, 7° 8969, 8° 3843, 9° 5104, 10° 7324, 11° 8525, 12° 6146, 13° 0265, 14° 6087, 15° 7203, 16° 4427, 17° 3344, 18° 5766, 19° 9777, 20° 8086
La Matutina
Cabeza: 4889
1° 4889, 2° 4265, 3° 5259, 4° 8428, 5° 4995, 6° 2776, 7° 9043, 8° 4907, 9° 9895, 10° 6867, 11° 5763, 12° 0956, 13° 1705, 14° 5208, 15° 7209, 16° 3606, 17° 8579, 18° 5549, 19° 2784, 20° 3421
La Vespertina
Cabeza: 5319
1° 5319, 2° 9494, 3° 8488, 4° 5534, 5° 0577, 6° 7450, 7° 1783, 8° 0554, 9° 6887, 10° 7494, 11° 1234, 12° 5310, 13° 6118, 14° 7864, 15° 0480, 16° 9272, 17° 1446, 18° 1184, 19° 1689, 20° 2267
La Nocturna
Cabeza: 5759
1° 5759, 2° 5005, 3° 8171, 4° 0116, 5° 8390, 6° 3180, 7° 6084, 8° 2265, 9° 4612, 10° 7488, 11° 8578, 12° 8576, 13° 5540, 14° 7805, 15° 4345, 16° 7402, 17° 2308, 18° 7047, 19° 6595, 20° 9602
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 4778
1° 4778, 2° 1715, 3° 3800, 4° 1734, 5° 9078, 6° 2532, 7° 7689, 8° 6022, 9° 8415, 10° 4412, 11° 4296, 12° 7978, 13° 5315, 14° 4627, 15° 5854, 16° 7397, 17° 2980, 18° 4392, 19° 1925, 20° 0452
El Primero
Cabeza: 4177
1° 4177, 2° 5453, 3° 1790, 4° 1806, 5° 7370, 6° 8445, 7° 5606, 8° 2717, 9° 7168, 10° 9401, 11° 6539, 12° 7179, 13° 2341, 14° 5300, 15° 6120, 16° 1124, 17° 9821, 18° 2238, 19° 1600, 20° 2249
La Matutina
Cabeza: 8873
1° 8873, 2° 8496, 3° 7231, 4° 6018, 5° 2380, 6° 7705, 7° 5218, 8° 2186, 9° 6273, 10° 1603, 11° 8292, 12° 8884, 13° 2457, 14° 2389, 15° 8952, 16° 8723, 17° 3451, 18° 1675, 19° 3614, 20° 3084
La Vespertina
Cabeza: 8566
1° 8566, 2° 4903, 3° 0244, 4° 7414, 5° 4781, 6° 5083, 7° 1866, 8° 7656, 9° 9334, 10° 5256, 11° 3592, 12° 3981, 13° 8966, 14° 3208, 15° 1641, 16° 6440, 17° 2232, 18° 2028, 19° 3670, 20° 7820
La Nocturna
Cabeza: 2622
1° 2622, 2° 3183, 3° 8630, 4° 9695, 5° 2850, 6° 3281, 7° 4499, 8° 3103, 9° 3225, 10° 8818, 11° 5417, 12° 0292, 13° 1804, 14° 5651, 15° 3580, 16° 4128, 17° 4317, 18° 2644, 19° 8119, 20° 0997
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 0318
1° 0318, 2° 2191, 3° 0879, 4° 7611, 5° 2953, 6° 0569, 7° 8215, 8° 0430, 9° 3824, 10° 3453, 11° 7352, 12° 1164, 13° 1677, 14° 4797, 15° 1683, 16° 8257, 17° 2340, 18° 3274, 19° 3615, 20° 3393
El Primero
Cabeza: 4124
1° 4124, 2° 2440, 3° 4371, 4° 3586, 5° 0373, 6° 1377, 7° 9774, 8° 1029, 9° 6624, 10° 8168, 11° 3941, 12° 4157, 13° 7366, 14° 5308, 15° 9244, 16° 9815, 17° 7355, 18° 7011, 19° 2515, 20° 4311
La Matutina
Cabeza: 3265
1° 3265, 2° 0629, 3° 3101, 4° 8903, 5° 5661, 6° 5289, 7° 0181, 8° 0292, 9° 9990, 10° 7012, 11° 8179, 12° 8037, 13° 9170, 14° 7519, 15° 8967, 16° 9696, 17° 2391, 18° 0415, 19° 4652, 20° 3016
La Vespertina
Cabeza: 2234
1° 2234, 2° 3026, 3° 0004, 4° 2570, 5° 0195, 6° 0663, 7° 1039, 8° 7308, 9° 7717, 10° 9845, 11° 9708, 12° 1884, 13° 1192, 14° 6407, 15° 3967, 16° 6551, 17° 8165, 18° 8755, 19° 2908, 20° 1080
La Nocturna
Cabeza: 1377
1° 1377, 2° 0654, 3° 8772, 4° 7895, 5° 7433, 6° 5942, 7° 3398, 8° 2699, 9° 0343, 10° 7756, 11° 9903, 12° 0659, 13° 6531, 14° 9692, 15° 1595, 16° 0130, 17° 3469, 18° 0112, 19° 5323, 20° 2091
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 1548
1° 1548, 2° 8879, 3° 9213, 4° 7972, 5° 0297, 6° 4216, 7° 7384, 8° 6888, 9° 2085, 10° 7947, 11° 8322, 12° 2466, 13° 6498, 14° 8938, 15° 6902, 16° 3548, 17° 3124, 18° 8134, 19° 3489, 20° 5152
El Primero
Cabeza: 1211
1° 1211, 2° 8514, 3° 0819, 4° 4413, 5° 2305, 6° 2723, 7° 1691, 8° 7354, 9° 2788, 10° 8241, 11° 6571, 12° 8382, 13° 7222, 14° 0842, 15° 2134, 16° 4000, 17° 4403, 18° 2125, 19° 3001, 20° 3521
La Matutina
Cabeza: 2592
1° 2592, 2° 9678, 3° 7001, 4° 7002, 5° 2204, 6° 4027, 7° 8438, 8° 6035, 9° 6190, 10° 8450, 11° 7843, 12° 4993, 13° 4086, 14° 8011, 15° 4291, 16° 9320, 17° 2034, 18° 6922, 19° 3503, 20° 8912
La Vespertina
Cabeza: 7429
1° 7429, 2° 4863, 3° 2162, 4° 3135, 5° 4351, 6° 5296, 7° 6907, 8° 4516, 9° 3609, 10° 4343, 11° 6550, 12° 2438, 13° 8608, 14° 2089, 15° 5409, 16° 4603, 17° 5504, 18° 4585, 19° 5497, 20° 7844
La Nocturna
Cabeza: 7762
1° 7762, 2° 7447, 3° 5547, 4° 8656, 5° 5929, 6° 6004, 7° 8760, 8° 6591, 9° 6268, 10° 2620, 11° 3645, 12° 0785, 13° 6330, 14° 4106, 15° 2062, 16° 8839, 17° 7790, 18° 9603, 19° 3722, 20° 1090
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
Te puede interesar...
Leé más
Resultado de la Quiniela de la Rionegrina de HOY 3 de octubre de 2026
Resultado de la Quiniela de la Ciudad de HOY 3 de octubre de 2026
Resultado de la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires de HOY 3 de octubre de 2026
Noticias relacionadas