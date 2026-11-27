Ante el calor, especialistas analizan la eficacia del eucalipto limón y la citronela para prevenir el dengue, advirtiendo sobre usos directos y trampas no efectivas.

Con la llegada del calor y la humedad, la preocupación por los mosquitos , y en particular por el Aedes aegypti transmisor del dengue , se intensifica. Si bien existen diversas alternativas caseras para mantener alejados a estos insectos del hogar, los expertos enfatizan que ninguna preparación natural reemplaza las medidas sanitarias fundamentales como el descacharrado y el uso de repelentes corporales aprobados.

La acumulación de agua en recipientes expuestos es el principal foco de reproducción para el mosquito. Elementos cotidianos como baldes, canaletas, macetas e incluso juguetes pueden convertirse en criaderos si no se vacían, cepillan y dan vuelta semanalmente. La limpieza regular de bebederos de mascotas, desagües y rejillas es crucial para interrumpir el ciclo de vida del insecto y prevenir su proliferación.

Entre las opciones de origen vegetal, el aceite de eucalipto limón es uno de los ingredientes con mayor respaldo científico y figura en la lista de la CDC de Estados Unidos como protector botánico. Sin embargo, es vital diferenciar su uso en formulaciones preparadas de la aplicación directa de aceites esenciales concentrados, que pueden causar irritaciones en la piel, especialmente en niños, embarazadas o mascotas.

La citronela, lavanda, romero, cedrón y peperina también ofrecen protección ambiental limitada, con un efecto menos duradero que los productos corporales autorizados.

Aceites esenciales y prevenciones contra el dengue

La canela, el tomillo y el clavo de olor poseen compuestos aromáticos que se estudian por su potencial repelente. Algunas recetas sugieren hervir canela en agua o mezclar aceites esenciales con aceites vehiculares. Sin embargo, se reitera la advertencia de no aplicar aceites esenciales puros sobre la piel ni utilizarlos como única defensa contra mosquitos que transmiten enfermedades.

Su empleo se recomienda para aromatizar espacios, siempre con ventilación adecuada y fuera del alcance de niños y animales, suspendiendo su uso ante cualquier reacción adversa.

Las trampas caseras a base de vinagre, azúcar y detergente son populares para capturar mosquitas de la fruta y otros insectos atraídos por materia orgánica en fermentación. Sin embargo, estas soluciones no son efectivas contra el mosquito Aedes aegypti.

La invasión de mosquitos en Buenos Aires se da con esta especie en particular: Aedes Aegypti.

Para el control de insectos pequeños en baños y cocinas, se recomienda la limpieza periódica de desagües y el mantenimiento de tachos de basura tapados, además de conservar frutas y verduras en recipientes cerrados o en la heladera. En plantas de interior, evitar el riego excesivo y el agua acumulada en los platos de las macetas es clave.

Las barreras físicas, como mosquiteros en puertas y ventanas, junto con el uso de repelentes corporales aprobados y aplicados según las instrucciones, constituyen las medidas más confiables para la protección personal.