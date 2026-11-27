La nueva función de la red de mensajería permite programar mensajes y envíos multimedia con hasta 14 días de anticipación sin depender de conexión a internet.

WhatsApp comenzó a implementar a nivel mundial una esperada función que permite programar el envío de mensajes. Esta característica innovadora asegura que los textos, fotografías y videos seleccionados lleguen a sus destinatarios en la fecha y hora establecidas, sin importar si el celular del remitente se encuentra apagado, sin batería o desconectado de internet.

A diferencia de los envíos tradicionales, que requieren conexión activa para transmitir el contenido, la nueva herramienta de la aplicación de Meta deja la programación preparada dentro del servicio. Una vez configurado, el mensaje se ejecutará automáticamente en el momento elegido, funcionando de manera similar a como lo hacen servicios de correo electrónico para enviar correos en diferido.

Los mensajes programados se podrán configurar con un mínimo de 10 minutos y un máximo de 14 días de antelación. La función estará disponible tanto para conversaciones individuales como grupales. Quienes la reciban podrán gestionar los envíos pendientes, cancelándolos si cambian de opinión antes de que se efectúe la entrega.

Algunas cuentas de Android y iPhone ya pueden enviar stickers con sonido. (Foto: Mourizal Zativa/Unsplash)

Para utilizar la nueva función, los usuarios deben abrir el chat deseado, redactar el mensaje o seleccionar la foto o video a enviar. Luego, en lugar de tocar el botón de envío, deben mantenerlo presionado para acceder al menú de programación. Allí podrán elegir la fecha y hora exactas para el envío y confirmar la operación.

Además de la programación de mensajes, WhatsApp está desplegando otras herramientas. Entre ellas se encuentran los stickers con audio, que permiten crear imágenes animadas con sonido original, y mejoras en la organización de eventos, habilitando compartir invitaciones mediante enlaces que ocultan el número del organizador a desconocidos hasta que confirman asistencia.

Compartir pantalla en WhatsApp puede exponer códigos de acceso y otros datos privados (Foto: Reuters)

WhatsApp comenzará a habilitar los stickers con audio

Después de permitir los nombres de usuario y de activar la transcripción de audios a textos, WhatsApp ya se prepara para lanzar otra novedad: hablamos de la posibilidad de incorporar sonido y grabaciones de voz en los stickers que se envían en las conversaciones. Esta herramienta fue descubierta por sitios especializados en una versión de prueba para Android.

La novedad apunta a que los stickers ya no sean solamente imágenes estáticas o animadas, sino que también transmitan frases, sonidos y expresiones que acompañen lo que se muestra en pantalla. De esta manera, los usuarios podrán personalizar sus creaciones y hacer que los mensajes sean más expresivos, sin necesidad de enviar un audio separado.

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La nueva función permitirá asociar un sonido a un sticker creado a partir de una imagen. Durante el proceso de edición, la aplicación de mensajería incorporará un botón con un ícono de ondas de sonido, desde el cual será posible acceder a las opciones para añadir audio.

La función se descubrió en una versión de prueba para Android identificada como v2.26.41.11, a partir de un análisis realizado por Android Authority, que permitió observar cómo sería el proceso de creación y reproducción de los stickers con sonido.