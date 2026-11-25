A través de una sencilla configuración, es posible poner en práctica este método en WhatsApp si es que se cuenta con un iPhone .

El truco para leer mensajes de WhatsApp en iPhone sin que el remitente vea el doble tilde azul

Lo frecuente es que cada vez que se envía un mensaje por WhatsApp , el tilde azul avisa que el destinatario lo leyó. Aunque también es posible leer mensajes de WhatsApp en el iPhone sin que el remitente vea el doble tilde azul. ¿Cómo poner en práctica este método a través de una simple configuración en la app instalada en el iPhone ?

Recientemente, WhatsApp informó que, a partir del 30 de noviembre de 2026, la app requerirá iOS 15.5 como versión mínima para seguir operativa. Este cambio afectará a los iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c y iPhone 5, que no pueden instalar iOS 15.5. De este modo, los modelos más antiguos de esa lista ya quedaron fuera de iOS 15.1, mientras que los iPhone 6 y 6 Plus finalizaron su ciclo de actualizaciones en iOS 12.

Para leer mensajes de WhatsApp en el iPhone sin que el remitente vea el doble tilde azul, se deberá realizar la siguiente configuración:

Lo frecuente es que cada vez que se envía un mensaje por WhatsApp, el tilde azul avisa que el destinatario lo leyó.

Tocar Ajustes o la foto del perfil.

Tocar Privacidad.

Desactivar la opción Confirmaciones de lectura.

Para desactivar las confirmaciones de lectura, ir a Ajustes > Privacidad y desactivar la opción Confirmaciones de lectura.

En su Centro de Ayuda, WhatsApp detalla que, al cumplimentarse estos pasos, ocurrirá lo siguiente:

Si desactivas las confirmaciones de lectura, es posible que no puedas saber quién ve tus estados. Los demás usuarios tampoco podrán saber cuando veas sus estados.

Pero esa acción no inhabilitará las de los chats grupales ni las confirmaciones de reproducción de los mensajes de voz, ya que no es posible desactivarlas.

Si desactivas las confirmaciones de lectura, tampoco podrás ver las de otros usuarios.

Así, esta medida funciona en ambos sentidos: quien la desactiva no envía confirmaciones, pero tampoco recibe las de los demás. Los mensajes que uno mande dejarán de mostrar el tilde azul cuando el destinatario los lea.

¿Cómo hacer para que no se den cuenta que vi un estado de WhatsApp?

Si bien el hecho de ver un estado de WhatsApp sin que otros se den cuenta podría acarrear un perjuicio, el método para hacerlo no es complejo. Así, con el objetivo de que los demás usuarios no puedan saber que hemos visto su estado de WhatsApp tenemos que ir a Ajustes de privacidad y desactivar el tilde azul. Para ello, se deberá seguir esta guía:

Abrir la aplicación de WhatsApp.

Ir al ícono de tres puntos de la esquina superior derecha y seleccionar Ajustes.

Luego, entrar al apartado Cuenta, y desde allí a Privacidad.

Allí se deberá desmarcar el interruptor situado al lado del texto "Confirmaciones de lectura".

Esta medida funciona en ambos sentidos: quien la desactiva no envía confirmaciones, pero tampoco recibe las de los demás. Los mensajes que uno mande dejarán de mostrar el tilde azul cuando el destinatario los lea. mag

De esta manera, no se enviarán confirmaciones de lectura, ni en las conversaciones individuales ni en los estados de WhatasApp. Pero hay que saber que tampoco se recibirán. Así, no será posible saber cuándo alguien leyó nuestros mensajes ni tampoco quién ve nuestros nuevos Estados de WhatsApp.

Más allá de este mecanismo, también existe otro para que otra persona no sepa que miramos sus estados de WhatsApp. En la sección Configuración -en iPhone, ubicada en la esquina inferior derecha; en Android, presionar los tres puntos en la esquina superior derecha-; luego seleccionar la opción de Privacidad y desmarcar la función de Confirmaciones de lectura. Y el paso clave: esperar 24 horas antes de volver a activar la confirmación de lectura.