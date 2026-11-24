Antes de tirarlos, estos recipientes pueden tener una segunda oportunidad en el hogar. Las alternativas y cómo prepararlos.

Las mejores 6 ideas para reutilizar los frascos grandes de vidrio en la cocina, el baño o el lavadero

Ya sean de mermeladas, salsas o conservas, los frascos que quedan luego de consumir estas preparaciones suelen terminar en la basura o acumulados en algún rincón de la casa. Sin embargo, existen opciones que permiten darle una “segunda vida” y los convierten en una alternativa práctica y económica para organizar distintos espacios.

Además, el vidrio es un material resistente, fácil de lavar y que, con un poco de creatividad, puede adaptarse a diferentes necesidades del hogar. Una de las claves está en chequear previamente el estado del frasco y su tapa. Si llega a estar astillado u oxidado, es conveniente descartarlos para estas ideas.

Antes de darles un nuevo uso, es fundamental prepararlos de forma correcta. El primer paso es retirar las etiquetas. Para facilitar esta tarea, lo mejor es dejarlos en remojo con agua tibia y detergente durante algunos minutos. Si quedan restos de pegamento, se pueden retirar cuidadosamente con una esponja, evitando elementos abrasivos que puedan rayar el vidrio.

Los frascos no deben estar astillados ni con oxido en la tapa.

Luego, se debe lavar el interior y el exterior con agua y detergente, prestando especial atención a la rosca y a los bordes donde se apoya la tapa. También conviene revisar las tapas por separado, ya que pueden acumular restos de comida o presentar signos de corrosión. Una vez terminada la limpieza, es importante enjuagar bien y dejar que los frascos se sequen completamente.

Las seis alternativas para reciclar los frascos usados

Estos recipientes pueden convertirse en organizadores funcionales para la cocina, el baño y el lavadero. No hace falta realizar grandes modificaciones ni comprar materiales costosos: en la mayoría de los casos, alcanza con retirar las etiquetas, lavar bien el recipiente y destinarlo a un nuevo uso.

Estas son seis alternativas para darles una segunda oportunidad:

Contenedores para alimentos secos: los frascos grandes son ideales para almacenar alimentos que no necesitan refrigeración, como arroz, lentejas, avena, semillas, frutos secos o fideos pequeños. Al ser transparentes, permiten identificar rápidamente qué contiene cada recipiente y controlar cuánto queda. Es importante que estén completamente secos y que tengan una tapa que cierre correctamente para proteger los alimentos de la humedad y los insectos.

Los frascos pueden reutilizarse para almacenar alimentos que no necesitan refrigeración.

Recipientes para accesorios del baño: en el baño, los frascos permiten mantener ordenados elementos pequeños que suelen quedar dispersos en cajones o estantes. Pueden utilizarse para guardar hebillas, gomitas para el pelo, broches, pinzas, peines pequeños o accesorios de cuidado personal. Si se utilizan varios recipientes de distintos tamaños, es posible armar un organizador práctico y mantener cada objeto separado.

en el baño, los frascos permiten mantener ordenados elementos pequeños que suelen quedar dispersos en cajones o estantes. Pueden utilizarse para guardar hebillas, gomitas para el pelo, broches, pinzas, peines pequeños o accesorios de cuidado personal. Si se utilizan varios recipientes de distintos tamaños, es posible armar un organizador práctico y mantener cada objeto separado. Organizadores de utensilios de cocina: otra posibilidad es utilizarlos para guardar cucharas de madera, espátulas, batidores pequeños, cubiertos o utensilios que se usan habitualmente al cocinar. Se pueden colocar sobre la mesada, cerca de la zona de preparación de alimentos, para tenerlos siempre a mano.

En la cocina, los frascos permiten tener los utensilios a mano.

Contenedores para discos de algodón: los frascos de boca ancha son una buena alternativa para guardar discos de algodón, que muchas veces vienen en bolsas o envases que se abren y quedan expuestos al polvo. Un recipiente de vidrio limpio, seco y con tapa permite mantenerlos protegidos y facilita el acceso cuando se necesitan para la rutina de higiene o cuidado facial. Para mayor comodidad, conviene elegir uno que permita retirar los discos sin dificultad.

los frascos de boca ancha son una buena alternativa para guardar discos de algodón, que muchas veces vienen en bolsas o envases que se abren y quedan expuestos al polvo. Un recipiente de vidrio limpio, seco y con tapa permite mantenerlos protegidos y facilita el acceso cuando se necesitan para la rutina de higiene o cuidado facial. Para mayor comodidad, conviene elegir uno que permita retirar los discos sin dificultad. Organizadores para broches de ropa: los frascos grandes también sirven para almacenar broches de ropa y evitar que queden desparramados por el lavadero, el patio o el sector donde se tiende la ropa. Su capacidad permite reunir una buena cantidad en un solo lugar y mantenerlos ordenados entre cada uso. Para mayor comodidad, se puede elegir un recipiente de boca ancha que permita introducir y retirar los broches fácilmente.

los frascos grandes también sirven para almacenar broches de ropa y evitar que queden desparramados por el lavadero, el patio o el sector donde se tiende la ropa. Su capacidad permite reunir una buena cantidad en un solo lugar y mantenerlos ordenados entre cada uso. Para mayor comodidad, se puede elegir un recipiente de boca ancha que permita introducir y retirar los broches fácilmente. Costurero para reparaciones rápidas: un frasco de vidrio puede transformarse en un pequeño costurero para guardar elementos básicos como agujas, hilos, botones, alfileres, dedales y tijeras pequeñas. Es una solución útil para tener a mano cuando se necesita arreglar un botón o solucionar un desperfecto en una prenda. Para evitar accidentes, las agujas y los alfileres deben guardarse en un alfiletero o protector, en lugar de dejarlos sueltos dentro del recipiente.

Los recipientes pueden servir para costureros improvisados.

Para qué no se deben reutilizar los frascos de vidrio

No todos los posibles usos de un frasco son seguros. Esto se debe a que el vidrio no soporta cualquier temperatura, sustancia o condición de la misma manera. Así, una de las prácticas que se debe evitar es colocarlos en el horno. Estos recipientes no están fabricados para soportar tanto calor y el cambio de temperatura puede provocar que se quiebren o directamente estallen. Tampoco deben utilizarse directamente sobre hornallas, anafes u otras fuentes de calor.

Otro uso “prohibido” es para almacenar productos de limpieza, como lavandina, detergentes concentrados, desengrasantes o sustancias químicas. Además del riesgo de contaminación, reutilizar envases de alimentos para guardar productos tóxicos puede provocar confusiones peligrosas, especialmente si hay niños en el hogar. Estos productos deben permanecer en sus envases originales, correctamente identificados y fuera del alcance de los chicos.