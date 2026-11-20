Miles de alertas por archivos maliciosos, supuestas copias filtradas y tiendas que imitan a las consolas marcan el estreno del juego. Conocé cómo cuidarte.

El videojuego llegó a las consolas y todavía no tiene fecha de estreno para PC. (Foto: Rockstar Games)

El videojuego Grand Theft Auto VI salió el jueves 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S . Rockstar Games todavía no anunció cuándo se podrá jugar en computadora, pero en YouTube ya circulan videos que prometen una descarga gratuita para PC. Los enlaces aparecen debajo de lo que parece ser una partida del nuevo GTA , tanto en la descripción como entre los comentarios.

En uno de los casos que documentó la empresa de ciberseguridad Kaspersky , el enlace llevaba a un instalador falso que le pedía al jugador que bajara otras aplicaciones . También lo enviaba a páginas ajenas al videojuego. Los responsables podían cobrar una comisión por esas visitas e instalaciones, incluso cuando el jugador no gastaba un peso.

Entre junio y noviembre de 2026, los sistemas de la compañía emitieron 27.416 alertas en todo el mundo por archivos vinculados a GTA VI . El registro incluye programas maliciosos y aplicaciones que muestran publicidad invasiva o cambian la configuración del navegador sin permiso. El informe no precisa cuántos jugadores llegaron a instalar esos archivos ni cuántos perdieron dinero.

Antes del estreno, una página pedía US$1.000 por una supuesta copia filtrada. (Foto: captura de Kaspersky)

Desde fines de octubre, la firma también identificó más de 70 dominios sospechosos registrados con el nombre de la franquicia. En redes sociales, algunas páginas promocionaban una supuesta criptomoneda oficial del juego. A los interesados en invertir les pedían que conectaran su billetera digital.

Cómo eran las falsas preventas y los códigos que prometían regalar

Antes del estreno, una página que decía tener una copia filtrada de GTA VI pedía US$1.000 por el juego completo. A cambio ofrecía contenido exclusivo y una descarga directa, con un límite de una copia por cliente. Quien prefería probarlo antes de comprar también tenía que pagar. Por US$100, la página prometía acceso durante apenas 24 horas.

En Brasil, una página imitaba a PlayStation Store con tal detalle que hasta el precio de la reserva coincidía con el de la tienda de Sony. En la ficha aparecían la calificación por edad y reseñas falsas de cinco estrellas que parecían escritas por otros compradores. Aceptaba tarjetas y también ofrecía pagar con Pix, el sistema brasileño de transferencias. El comprador ingresaba su número de identificación fiscal y los datos de pago en un formulario que controlaban los estafadores.

En otra página, quienes buscaban un código gratuito para PlayStation o Xbox elegían su consola y recibían apenas los primeros cuatro caracteres. La página le daba 15 minutos para demostrar que era una persona y ver el resto. La supuesta verificación consistía en instalar una aplicación de chat que no tenía relación con el juego.

Cuánto cuesta GTA VI en la Argentina y dónde comprobar una oferta

La falsa tienda de PlayStation ofrecía la reserva al precio oficial en Brasil. (Foto: captura de Kaspersky)

En la Argentina, el precio de lista de la edición estándar es de US$79,99 en PlayStation Store y de $113.299 en la tienda de Xbox. Desde el menú de la consola se puede consultar qué incluye cada edición y cuánto cuesta, sin pasar por el enlace de un anuncio.

Para quienes ya ingresaron los datos de su tarjeta en una página falsa, el Banco Central recomienda comunicarse de inmediato con la entidad emisora, pedir el bloqueo y guardar el número de reclamo. Quienes hayan compartido la contraseña de PlayStation pueden cambiarla desde su cuenta y cerrar las sesiones abiertas en los demás dispositivos.