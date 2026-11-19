Como es habitual, la esposa de Lionel Messi marca el ritmo de la moda desde sus redes sociales. Ahora, lo hizo a partir del calzado.

Lejos de estar a la sombra de Lionel Messi , Antonela Roccuzzo es una reconocida it girl y referente de moda a nivel internacional. Desde sus redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores, la esposa del ex capitán de la Selección Argentina suele marcar tendencia . Y ahora lo hizo con una pieza simple y versátil: hablamos de las zapatillas blancas.

Luciendo las Stan Smith de Adidas , un modelo que tiene más de cinco décadas de historia, atravesando a distintas generaciones, la empresaria volvió a poner en el centro de la escena a este icónico calzado , sinónimo de comodidad y estilo atemporal. Además, estas zapatillas son el complemento perfecto para cualquier outfit actual.

Este revival responde a una corriente más amplia hacia el minimalismo y al lujo silencioso. Tras años dominados por las chunky sneakers , de diseños exagerados, plataformas voluminosas y colores estridentes, la moda gira ahora hacia la simplicidad . En ese sentido, las zapatillas blancas representan una alternativa sofisticada que permite elevar un conjunto casual sin esfuerzo.

Antonela Roccuzzo lució las Stan Smith de Adidas, un modelo que tiene más de cinco décadas.

La influencia de figuras como Antonela Roccuzzo, conocida por su capacidad para combinar prendas de lujo con piezas básicas, es clave en este proceso. De hecho, la esposa de Messi no solo muestra su uso para el entrenamiento o actividades deportivas, sino también para el día a día, reuniones informales e incluso eventos donde se busca un equilibrio entre la elegancia y la comodidad.

A través de sus posteos, la empresaria también deja en claro su capacidad para integrar estas piezas en looks urbanos, combinándolas con jeans, vestidos ligeros o sastrería, reforzando la idea de que el calzado deportivo blanco se volvió un indispensable.

Cuáles son las ventajas de apostar por las zapatillas blancas

La principal característica de este calzado es, sin duda, su versatilidad. Son un camaleón de la moda que se adapta a casi cualquier situación. Al no tener colores estridentes, no compiten con el resto de la ropa, sino que la complementan. Esto permite crear looks monocromáticos limpios, resaltar prendas con estampados llamativos o suavizar conjuntos demasiado formales.

Con su calzado clásico, la esposa de Lionel Messi marcó tendencia desde las redes.

Además, el factor comodidad es innegable. En un ritmo de vida acelerado, contar con un calzado que brinde soporte y confort, sin sacrificar el estilo, es una necesidad. Las zapatillas que elige Antonela Roccuzzo, como las clásicas Stan Smith, ofrecen una estructura ergonómica probada por décadas, lo que las convierte en la opción ideal para largas jornadas sin terminar con el cansancio que producen otros tipos de zapatos.

Cómo son las Stan Smith de Adidas, las zapatillas que lució Antonella Roccuzzo

La elección de las Stan Smith de Adidas por parte de la empresaria argentina demuestra su permanencia en el tiempo. Las zapatillas, que hoy conocemos mundialmente con ese nombre, no nacieron con esa denominación. Fueron creadas a mediados de la década de 1960 por la compañía alemana, que las bautizó "Adidas Robert Haillet", en honor al tenista francés que colaboró en su diseño.

Se trató de un diseño revolucionario para la época: la primera zapatilla de tenis fabricada en cuero, sustituyendo las lonas que dominaban las pistas. A principios de los años 70, tras el retiro de Haillet, la marca buscó un nuevo embajador y lo encontró en el estadounidense Stan Smith, entonces uno de los mejores tenistas del mundo.

Las zapatillas blancas vuelven a ser tendencia gracias a distintas figuras.

La zapatilla fue renombrada en 1978, consolidándose como un icono cultural que trascendió el deporte para convertirse en un emblema de estilo urbano global. Su diseño minimalista -blancas con un toque de color en el talón- permanece desde entonces prácticamente inalterado, permitiéndoles superar modas pasajeras y mantenerse vigentes en 2026 de la mano de figuras como Antonela Roccuzzo.