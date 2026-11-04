Cómo es la tendencia "athleisure" que usa Antonella Roccuzzo y que revive el estilo de Lady Di
Aunque esta moda nació en los 90, la tendencia athleisure se impone nuevamente. ¿Cómo se compone el estilo que usa Antonella Roccuzzo y que revive el de Lady Di?
Antonella Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, suele recurrir a un outfit muy singular. Y, de algún modo, revive el estilo que Lady Di impuso entre fines de los años 80 y comienzos de los 90. ¿Qué es la tendencia athleisure? ¿Cuáles son las características que la definen?
Estrictamente, la palabra athleisure proviene de la fusión de dos vocablos: athletic (atlético) y leisure (ocio) y, en clave de moda, implica la combinación de prendas casuales con otras más elegantes. Claro que, para lograr este outfit, existen determinadas pautas y claves para que este estilo se cristalice. ¿Cuáles son?
Las claves de la tendencia athleisure: desde Lady Di a Antonella Roccuzzo
La tendencia athleisure define un modo de vestir que incorpora prendas originalmente deportivas a los looks cotidianos. La esencia de esta tendencia es combinar tanto piezas urbanas como accesorios que aporten equilibrio y que, de ese modo, el outfit no parezca un conjunto pensado para realizar una actividad física o deportiva.
Básicamente, el athleisure es la tendencia de llevar ropa deportiva sin necesidad de practicar running o bien de ir al gimnasio. En la actualidad, la tendencia athleisure vuelve a cobrar protagonismo con una propuesta que fusiona prendas deportivas y básicos clásicos, y una referente en ese sentido es Antonella Roccuzzo, quien suele lucir conjuntos deportivos, calzas de tiro alto, buzos con cierre, prendas oversize y zapatillas de inspiración retro-running.
Así, de algún modo, Antonella revive aquel espíritu noventoso de una figura como Lady Di, quien sin dudas fue una de las grandes precursoras de esta tendencia. Y es que, entre fines de los años 80 y principios de los años 90, Lady Di delineó un modo diferente de entender la ropa deportiva. Era muy común que la princesa de Gales optase por shorts tipo biker, buzos amplios, medias blancas altas y zapatillas y completase sus conjuntos con anteojos de sol o carteras estructuradas.
Así es posible lograr la combinación perfecta para lograr un estilo athleisure
Uno de los secretos del estilo athleisure radica en el contraste de las prendas. Así, para evitar un look excesivamente deportivo, es aconsejable combinar una prenda de estética técnica con piezas más estructuradas, como un buzo bajo un abrigo o chaqueta de líneas rectas, una camiseta básica combinada con pantalones de vestir o unas zapatillas sobrias con el objetivo de aportarle un punto relajado a cualquier conjunto.
Entre algunas de las opciones que aparecen para lograr la combinación perfecta -según el estilo athleiusure- aparecen las siguientes:
- Outfit urbano: calzas y camisa blanca. El contraste entre una prenda deportiva y otra más tradicional genera un conjunto equilibrado. Otra opción la ofrecen unos leggins tupidos combinados con una camiseta o remera blanca básica, una blazer de corte holgado (oversize) y zapatillas blancas.
- Combinar zapatillas deportivas con un pantalón sastrero o un blazer es una manera sencilla de llevar la tendencia a otros ámbitos.
- Escoger prendas de un mismo tono, como gris, negro o azul marino, permite lograr una imagen armónica y versátil.
- Look casual pero sofisticado: calzas biker y buzo oversize, una de las combinaciones más representativas del estilo de Lady Di. Se puede terminar de delinear con medias blancas altas y zapatillas deportivas.
- Conjunto deportivo y cartera estructurada: sumar un accesorio de líneas clásicas ayuda a elevar un look informal.
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