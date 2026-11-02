A partir de noviembre de 2026 , algunos modelos de celulares se quedarán sin WhatsApp . ¿Cuáles son los teléfonos afectados por la decisión de Meta?

Estos celulares se quedan sin WhatsApp en noviembre de 2026: la lista completa

De manera constante WhatsApp realiza actualizaciones. La empresa estadounidense Meta -que lanzó WhatsApp Messenger o simplemente WhatsApp en 2009- les comunicó a los usuarios: “Te recordaremos varias veces que actualices tu dispositivo para poder seguir usando WhatsApp ”. Y a partir de noviembre de 2026 , algunos modelos de celulares se quedarán sin WhatsApp . ¿Cuáles son los teléfonos afectados por esta decisión?

WhatsApp consignó además que los dispositivos y el software cambian con frecuencia, de modo que la empresa revisa periódicamente los sistemas operativos que admite. Así, cada año analiza qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios.

Entre los modelos de celulares que podrían ser incompatibles con WhatsApp a partir de noviembre de 2026 pueden mencionarse a los siguientes:

WhatsApp consignó que los dispositivos y el software cambian con frecuencia, de modo que la empresa revisa periódicamente los sistemas operativos que admite.

Motorola: Moto G de primera generación, Moto E de primera generación y Droid Razr HD.

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy Trend Lite.

LG: Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini.

Sony: Xperia Z y Xperia SP.

WhatsApp informó que los celulares con dispositivos Android necesitan contar, como mínimo, con Android 6.0. En el caso de Apple, los iPhone deberán tener iOS 15.5 o una versión posterior a partir del 30 de noviembre.

Y si bien la empresa Meta no procederá a una suspensión general para todos los celulares a partir de noviembre de 2026, algunos de los modelos mencionados más arriba podrían verse afectados.

Es clave subrayar que no todos los celulares antiguos perderán el acceso a WhatsApp, ya que la compatibilidad depende de la versión del sistema operativo instalada y de la posibilidad de actualizarla.

Compartir pantalla en WhatsApp puede exponer códigos de acceso y otros datos privados (Foto: Reuters)

Por ello, y para verificar si un modelo de celular continuará siendo compatible con WhatsApp, es clave revisar qué versión del sistema operativo tiene instalada.

En los dispositivos Android, esta información se encuentra generalmente en el apartado Ajustes, dentro de las opciones Acerca del teléfono o Información del software.

En tanto, en los iPhone, se puede consultar desde Configuración, General e Información.

Estas son las versiones de iPhone que ya no podrán utilizar WhatsApp

Como se mencionó más arriba, a partir del 30 de noviembre de 2026, WhatsApp requerirá iOS 15.5 como versión mínima para seguir operativa. Este cambio afectará a los iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c y iPhone 5, que no pueden instalar iOS 15.5. De este modo, los modelos más antiguos de esa lista ya quedaron fuera de iOS 15.1, mientras que los iPhone 6 y 6 Plus finalizaron su ciclo de actualizaciones en iOS 12.

En su Centro de Ayuda al usuario, WhatsApp apuntó:

WhatsApp funciona en muchos dispositivos con Android. Esto incluye lo siguiente:

Teléfonos con Android 5.0 y versiones posteriores. A partir del 8 de septiembre de 2026, solo se admitirán dispositivos con Android 6 y versiones posteriores.

Teléfonos con Android que pueden recibir mensajes SMS o llamadas

Asimismo, subrayó que "dejamos de admitir dispositivos y sistemas operativos antiguos de manera continua. Lo hacemos para admitir dispositivos más nuevos y mantenernos al día con los avances tecnológicos y de seguridad más recientes. Te informaremos si dejamos de admitir tu dispositivo o sistema operativo".

Para verificar si un iPhone continúa siendo compatible con la app, WhatsApp pone a disposición un mecanismo para que cada usuario pueda verificarlo: