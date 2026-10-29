A la hora de hablar de diseños interiores , ahora surgen alternativas a la decoración habitual. Cuáles son y sus ventajas.

Adiós a los espejos y cuadros: así es como hay que decorar ahora el living para no quedar afuera de la tendencia

El diseño de interiores se vive transformando. Esto hace que lo que fue tendencia hasta hace poco , ya quede obsoleto o anticuado en la actualidad. Y eso está sucediendo puntualmente con los espejos y cuadros , que durante décadas fueron los reyes indiscutibles de la decoración hogareña , pero ahora fueron desplazados y perdieron terreno ante las nuevas alternativas.

Ahora, se busca abandonar la rigidez de los marcos tradicionales con propuestas que inviten al tacto, que respiren y que conecten el interior de la casa con la naturaleza y el valor de lo hecho a mano. Así, surgen alternativas de expresión cargadas de textura, calidez y un marcado retorno a lo artesanal, con las paredes como grandes protagonistas .

A continuación, las cuatro alternativas para reemplazar a los cuadros y espejos a la hora de decorar un hogar.

Tapices artesanales de macramé, lino y lana

Los tapices artesanales hechos con materiales como macramé, lino y lana son capaces de conquistar las paredes principales del living, sustituyendo la frialdad del vidrio de los espejos por la suavidad y el movimiento de las fibras naturales.

Los tapices, ideales para decorar el living.

Estas piezas, a menudo tejidas a mano, no solo aportan una dimensión visual única, sino que también funcionan como excelentes aislantes acústicos, haciendo del living un refugio más acogedor. La clave para 2026 es el uso de tramas complejas, nudos variados y la mezcla de materiales orgánicos cuyos colores resulten equilibrados, por lo que conviene elegir tonalidades que combinen con el sillón, las cortinas o las alfombras.

Paneles de madera y revestimientos con relieve

Para quienes buscan sofisticación sin perder calidez, los paneles de madera se posicionaron como la solución arquitectónica definitiva, dejando de lado los paneles planos y aburridos. La nueva tendencia se enfoca en el relieve, los listones verticales y las formas geométricas en 3D que juegan con la luz y la sombra a lo largo del día.

Los listones de madera pueden utilizarse en algunas paredes.

Además de aportar profundidad visual y una sensación de calidez, estos revestimientos añaden una profundidad estructural que los cuadros convencionales simplemente no pueden lograr. Al utilizar maderas claras o acabados naturales, se logra una estética moderna y orgánica que transforma visualmente la proporción del espacio. Otra ventaja es que no se necesita cubrir una pared entera. Se puede utilizar por sectores, como detrás de un sillón o del mueble del televisor.

Jardines verticales y plantas sobre las paredes

Las “paredes vivas” aparecen como otra tendencia de decoración, con plantas que ya no se limitan a macetas en el suelo o sobre estantes. Ahora, el living puede convertirse perfectamente en un jardín vertical. Ya sea mediante sistemas de pared hidropónicos o jardineras modulares empotradas, las plantas sobre las paredes generan frescura, limpian el aire y crean un punto focal vibrante y cambiante, además de liberar espacio en el piso.

Para esta decoración, se pueden utilizar potus u otras especies adaptadas a interiores que no necesiten mucha iluminación. Es una tendencia que requiere mantenimiento, pero que devuelve una sensación de vitalidad inigualable, convirtiendo al living en un verdadero “pulmón” del hogar.

El jardín vertical le da un toque natural al hogar.

Un detalle importante es instalar recipientes con sistemas adecuados para controlar el agua y proteger la pared de posibles filtraciones. También conviene evitar estructuras demasiado pesadas o colocadas sobre superficies que no puedan soportarlas.

Platos y piezas de cerámica artesanales y fibras vegetales

Esta tendencia es un homenaje a la tradición: el uso de platos de cerámica, piezas escultóricas hechas a mano y objetos de fibras vegetales -como el mimbre- montados directamente sobre la pared.

Esta disposición busca crear composiciones orgánicas, incluso asimétricas. La cerámica con esmaltes naturales, texturas rugosas y formas irregulares aporta un carácter auténtico y una pátina de "lujo consciente" que define gran parte del estilo decorativo de este año.