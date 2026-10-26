Esta alternativa a las estructuras de cemento busca darle un toque más natural a patios y jardines. Las ventajas y cómo es su mantenimiento.

Adiós piletas de material: esto es lo que se usará como para el verano 2027 como tendencia más relajante

Adiós piletas de material: esto es lo que se usará como para el verano 2027 como tendencia más relajante

Falta cada vez menos para que lleguen los meses de calor y ya conviene comenzar a pensar cómo combatirlos. Para quienes cuentan con patios o jardines amplios, la opción habitual es instalar una pileta de material. Sin embargo, para el verano 2027 , surge una tendencia que se aleja de las clásicas estructuras de cemento y apuesta por algo más natural.

Además de funcionar como lugares para refrescarse durante los días de temperaturas altas, esta opción busca convertir los espacios exteriores en ambientes destinados al descanso , la desconexión y el disfrute al aire libre.

A diferencia de las piletas convencionales, que suelen tener bordes definidos, escalones y revestimientos celestes o azules, estos modelos intentan integrar el agua con el paisaje . El resultado es un entorno más cálido y relajante , que puede complementarse con vegetación, piedras, madera y mobiliario de exterior.

Cuál es la nueva tendencia de piletas para el verano 2027

En un contexto donde se busca una nueva manera de concebir los patios y jardines, las piletas de arena ganan protagonismo por su estética inspirada en las costas y las lagunas naturales. Este tipo de piscinas se caracteriza por su apariencia natural y por recrear la experiencia de ingresar al agua desde una playa.

Las piletas de arena dan la sensación de tener una playa en el jardín.

Para conseguirlo, suelen incorporar bordes curvos, sectores de poca profundidad y entradas en pendiente que permiten avanzar gradualmente hacia las zonas más profundas. El efecto visual se obtiene mediante sistemas constructivos y revestimientos específicos, preparados para estar en contacto con el agua.

En esta propuesta, los tonos beige, crema y arena son clave. Además de aportar calidez, modifican la percepción del color del agua, que adquiere matices turquesa, verde agua o azul natural según la profundidad, la iluminación y el revestimiento elegido.

Otro aspecto importante es la integración con el jardín. En lugar de que la pileta se destaque como una estructura independiente, el objetivo es que forme parte del paisaje. Para ello, se pueden incorporar plantas, senderos de piedra, decks de madera, sectores de descanso y sombrillas en colores neutros.

Cuáles son las ventajas de las piletas de arena

Más allá de su estética, las piscinas de arena ofrecen una serie de características que ayudan a renovar el jardín o el patio de una forma creativa.

Este estilo de piscina genera una sensación mucho más natural.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Estética más natural: sus terminaciones y colores buscan reproducir el aspecto de una playa, una laguna o una costa, en contraste con la apariencia más rígida de las piscinas tradicionales.

sus terminaciones y colores buscan reproducir el aspecto de una playa, una laguna o una costa, en contraste con la apariencia más rígida de las piscinas tradicionales. Acceso progresivo al agua: la entrada en pendiente permite ingresar caminando, sin depender exclusivamente de una escalera. La profundidad y la pendiente deben diseñarse de acuerdo con las necesidades de cada hogar.

la entrada en pendiente permite ingresar caminando, sin depender exclusivamente de una escalera. La profundidad y la pendiente deben diseñarse de acuerdo con las necesidades de cada hogar. Mayor integración con el jardín: las formas curvas y los tonos tierra permiten combinar la piscina con plantas, piedras, madera y otros elementos del entorno.

las formas curvas y los tonos tierra permiten combinar la piscina con plantas, piedras, madera y otros elementos del entorno. Diseño personalizado: el proyecto puede contemplar diferentes sectores para nadar, refrescarse, tomar sol o descansar dentro del agua, según las dimensiones disponibles.

el proyecto puede contemplar diferentes sectores para nadar, refrescarse, tomar sol o descansar dentro del agua, según las dimensiones disponibles. Ambiente para relajarse: la combinación de agua, vegetación y colores suaves ayuda a crear un espacio visualmente tranquilo, ideal para disfrutar de los días de verano.

la combinación de agua, vegetación y colores suaves ayuda a crear un espacio visualmente tranquilo, ideal para disfrutar de los días de verano. Versatilidad decorativa : este estilo se adapta tanto a viviendas modernas como a casas de inspiración rústica o mediterránea, siempre que el terreno y el presupuesto lo permitan.

: este estilo se adapta tanto a viviendas modernas como a casas de inspiración rústica o mediterránea, siempre que el terreno y el presupuesto lo permitan. Espacio recreativo para compartir: la presencia de sectores poco profundos facilita el disfrute familiar, aunque la supervisión permanente de los niños y las medidas de seguridad siguen siendo indispensables.

El actor Nicolás Cabré montó una pileta de arena en su casa.

Cómo es el mantenimiento de este tipo de piscinas

Como sucede con los modelos tradicionales, las piletas de arena también demandan determinados cuidados. Para conservar el agua en condiciones adecuadas, es necesario un sistema de filtración, limpieza periódica y controles del tratamiento químico.

El mantenimiento también depende del revestimiento elegido, las dimensiones de la pileta y la circulación del agua. Por eso, antes de comenzar una obra, es importante consultar qué productos pueden utilizarse, cómo se limpia la superficie y qué tareas deben realizarse durante los meses de mayor uso.

Otro punto para considerar es el presupuesto. El costo final varía según el movimiento de suelo, los materiales, la complejidad de las pendientes, las instalaciones y los elementos adicionales. También es fundamental prestar atención a la seguridad. Las pendientes deben estar correctamente diseñadas, las superficies necesitan ofrecer una adherencia adecuada y el sector debe contar con las protecciones correspondientes.