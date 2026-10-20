Vestido blanco y accesorios de moda: la apuesta de Pampita que inspira esta temporada

Pampita celebró el Día de la Madre con un look en blanco y marrón y mostró cómo un accesorio puede transformar un outfit clásico.

Pampita volvió a captar la atención con una elección de moda que combina elegancia, comodidad y detalles en tendencia . La modelo compartió en sus historias de Instagram algunas imágenes de un encuentro familiar por el Día de la Madre y dejó una propuesta ideal para quienes buscan renovar sus looks de primavera sin perder el estilo.

Fiel a su impronta femenina y sofisticada , Carolina Ardohain eligió prendas clásicas y apostó por los complementos para darle personalidad a su outfit. La combinación de colores neutros y la inspiración boho chic fueron las claves de un estilismo sencillo, pero con mucha actitud.

Para celebrar la fecha especial, Pampita lució un vestido blanco de mangas largas , una prenda versátil que se adapta a diferentes ocasiones y se convierte en una de las favoritas de la temporada primaveral. Sin embargo, el detalle que marcó la diferencia fue un cinturón ancho de cuero marrón con tachas metálicas . La modelo lo llevó ajustado a la cintura , una elección que permitió destacar su silueta y sumar estructura al vestido.

Con una clara inspiración western, el accesorio aportó textura y contraste a la propuesta. Este tipo de complemento se posiciona como una alternativa para renovar prendas básicas sin necesidad de incorporar demasiados elementos al conjunto. Para completar el look, Pampita eligió botas altas en marrón oscuro, que reforzaron la estética boho chic y le dieron un aire urbano a la combinación.

Cinturones anchos y botas altas: las claves de la tendencia

Los cinturones volvieron a ganar protagonismo en los estilismos inspirados en las tendencias boho y western. Los modelos anchos, con hebillas llamativas, detalles metálicos y terminaciones de cuero, permiten sumar carácter incluso a los conjuntos más sencillos. La propuesta de Pampita muestra una forma práctica de incorporarlos al guardarropa: llevarlos sobre un vestido para marcar la cintura y crear un contraste visual que realce la silueta.

Las botas altas también cumplen un papel importante en este tipo de looks. Además de aportar personalidad, permiten restarle formalidad a un vestido y conseguir un equilibrio entre romanticismo y un estilo más descontracturado.

Blanco y marrón, una combinación ideal para la primavera

La elección de colores también fue fundamental en el estilismo de la modelo. Mientras el blanco aporta luminosidad y frescura, el marrón suma calidez y sofisticación. Juntos, crean una combinación versátil que funciona tanto para un almuerzo familiar como para una salida durante el día.

Una de las claves del estilo de Pampita es combinar tendencias con prendas atemporales, sin necesidad de recurrir a diseños demasiado elaborados. En esta ocasión, un vestido blanco, unas botas marrones y un cinturón protagonista fueron suficientes para conseguir un resultado moderno. Su propuesta deja una idea fácil de adaptar a distintos guardarropas: elegir un accesorio llamativo y permitir que se convierta en el centro del conjunto. A veces, un solo detalle alcanza para transformar por completo una prenda clásica.