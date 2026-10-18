Se trata de una cifra récord que equivale a procesar más de 33.600 análisis diarios o 23 por minuto, de forma ininterrumpida.

La red de salud pública proyecta un récord de más de 12 millones de análisis clínicos en el año

El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro , puso números a la alta demanda en la atención médica y hospitalaria. Explicó los desafíos que enfrenta la provincia para acompañar el crecimiento poblacional y sostener la capacidad de atención.

“Este volumen, de determinaciones analíticas, refleja no solo la atención prevista para más de 310.000 pacientes y 585.000 protocolos, sino también una complejidad diagnóstica en aumento, con un promedio de 20,78 prácticas por cada orden médica”, explicó el funcionario en diálogo con LU5 .

Según Regueiro, “los números responden a un fuerte incremento en la demanda sobre el sistema público, impulsado, entre otros factores, por el creciente número de personas que recurren a los hospitales del Estado ante las dificultades para acceder a prestaciones a través de obras sociales y coberturas privadas”.

“Detrás de las estadísticas hay una realidad que se repite en hospitales y centros de salud de toda la provincia: cada vez más neuquinos buscan respuestas en el sistema público, incluso cuando cuentan con algún tipo de cobertura médica”, explicó.

Según detalló, “en enero de 2024 el sistema público atendía a unas 484.000 personas al año. Actualmente, esa cifra asciende a 512.000 usuarios, es decir, 28.000 personas más”.

El crecimiento adquiere otra dimensión cuando se lo compara con la población provincial. De acuerdo con los números mencionados por el ministro, “más de medio millón de personas utilizan los servicios públicos de salud en una provincia que registró alrededor de 710.000 habitantes en el Censo 2022”.

Ese escenario, advirtió Regueiro, obliga a anticiparse a una demanda que no deja de crecer. "Nos tensiona, nos exige", reconoció, al referirse al incremento de usuarios y a la necesidad de ampliar la capacidad de respuesta.

Un récord en los laboratorios de la salud pública

Uno de los indicadores más contundentes aparece en los laboratorios. “Durante 2023 se realizaron 8,2 millones de determinaciones analíticas. En 2024 fueron 9 millones y en 2025 la cifra llegó a 10,7 millones. En lo que va de 2026, ya se contabilizaron 9,7 millones”, explicó.

“Esto significa que, antes de finalizar el año, la red pública ya superó la totalidad de los análisis realizados durante 2023 y 2024, mientras avanza hacia un nuevo máximo anual”, dijo el responsable de la cartera de salud provincial.

Regueiro explicó qué significa una determinación analítica. “Cuando una persona concurre a un laboratorio con una orden médica, cada estudio solicitado, como un hemograma, urea o creatinina, representa una determinación diferente”, señaló.

“Es decir, los millones de análisis registrados no corresponden a la misma cantidad de pacientes, sino al conjunto de prácticas necesarias para estudiar muestras y obtener diagnósticos”, agregó.

El aumento del trabajo también comienza a sentirse en la planificación de los insumos. El ministro reveló que “la demanda obligó a adelantar compras que habían sido calculadas para varios meses después”.

María Isabel Sánchez

"La cantidad de reactivos que teníamos previsto consumir para fin de noviembre, a principios de septiembre estábamos ya con lo justo", explicó.

“La situación obligó a anticipar licitaciones para evitar que el crecimiento de las prestaciones comprometiera la disponibilidad de materiales necesarios para los estudios”, agregó Regueiro.

Sin embargo, uno de los datos más significativos de la entrevista estuvo relacionado con el origen de esta demanda. Regueiro aseguró que el “63% de los usuarios del sistema público de salud tiene obra social, una proporción que, según indicó, viene aumentando”.

"Antes, la gente que tenía medicina prepaga u obras sociales se atendía en el subsector privado. Hoy, cada mes más, vienen a la salud pública por distintos motivos", señaló.

El funcionario explicó que, “en algunas localidades, los servicios privados se reducen o dejan de funcionar, mientras que los hospitales públicos continúan recibiendo pacientes. A esto se suma la presencia territorial de la red sanitaria y su capacidad para resolver distintas consultas y tratamientos”.

Por qué aumenta la demanda de la salud pública

“En ese contexto, el crecimiento de la demanda no necesariamente significa que los neuquinos estén más enfermos. También refleja cambios en la utilización de los servicios sanitarios y en las posibilidades de acceso a la atención médica”, analizó Regueiro.

La presión sobre el sistema tampoco se limita a los laboratorios. El ministro advirtió que el incremento se observa en el consumo de medicamentos, las internaciones, las cirugías y otras prestaciones que requieren personal, infraestructura, equipamiento y recursos permanentes”.

Para responder a esa exigencia, el Gobierno provincial impulsa distintas obras sanitarias. Regueiro señaló que “existen alrededor de 100.000 metros cuadrados de infraestructura de salud entre proyectos en ejecución y pendientes de licitación”.

Claudio Espinoza

En paralelo, la provincia avanzó con la modernización de los laboratorios. Según informó oficialmente el Gobierno de Neuquén “se adquirieron 22 equipos de última generación para el área de Química Clínica y se incorporó tecnología para identificar las muestras mediante códigos de barras en 30 laboratorios, con el objetivo de mejorar la seguridad, la precisión y los tiempos de procesamiento”.

“La estrategia sanitaria también apunta a fortalecer la atención en las localidades del interior y evitar que los pacientes deban trasladarse innecesariamente a Neuquén capital para resolver consultas o acceder a estudios", sostuvo el ministro y aseguró que “hay que crecer de una manera rápida, pero ordenada, por niveles de complejidad". En esa línea, el ministro mencionó “el proyecto de un nuevo hospital de aproximadamente 2.800 metros cuadrados para Las Ovejas, como parte de la planificación destinada a ampliar las respuestas sanitarias fuera de la región Confluencia”.

El horizonte de una provincia que podría alcanzar el millón de habitantes, planteado por el gobernador Rolando Figueroa, hace una semana, agrega un desafío a una estructura que ya recibe una demanda creciente.

“Los 12,3 millones de análisis proyectados para 2026 representan mucho más que un récord estadístico. Son también una medida de la presión que enfrenta la salud pública neuquina y de la necesidad de sostener su funcionamiento en un contexto en el que cada vez más personas, con o sin cobertura médica, encuentran en los hospitales del Estado una respuesta a sus necesidades”, comentó el ministro.

“Lo que debe interpelarnos, no es solamente cuántos estudios podrá realizar el sistema, sino cómo garantizar que ese crecimiento esté acompañado por los recursos necesarios para que cada paciente pueda acceder a una atención oportuna”, concluyó.