Pampita con el color de vestido tendencia para la primavera-verano: es un verde muy especial.

Pampita se encuentra disfrutando de unos días de relax en Ibiza y, entre paisajes de ensueño y postales de sus vacaciones, también enseño lo nuevo de la moda para la temporada que se viene. Esta vez, la modelo apostó por un vestido largo en color verde, una elección que reúne dos de las claves que marcarán la tendencia de la primavera-verano 2026/27: una silueta femenina y un tono que promete convertirse en protagonista.

Con su melena oscura y su piel bronceada, Pampita encontró en el verde un aliado perfecto para crear un look fresco, elegante y muy favorecedor que hace lucir cada aspecto de su imagen.

Para recorrer la isla española, Pampita eligió un vestido largo de guippiure de breteles finos y escote recto . El diseño se ajusta suavemente a la silueta en la parte superior y termina en una falda amplia, logrando ese movimiento relajado y femenino que tanto nos gusta para los días de calor. La textura calada de la prenda suma un detalle artesanal y romántico, mientras que el intenso tono verde se convierte, sin dudas, en el gran protagonista del look.

Fiel a la idea de que en verano menos es más, completó el estilismo con accesorios discretos y llevó el pelo suelto, dejando que el vestido y su impactante color se llevaran todas las miradas. El verde es uno de esos colores que puede generar un contraste precioso con el cabello oscuro. Especialmente en sus versiones más intensas, como el verde esmeralda, bosque o botella, logra destacar la profundidad de las melenas oscuras y aportar luminosidad al rostro.

En el caso de Pampita, el efecto se potencia gracias a su piel bronceada. El contraste entre el verde del vestido, su cabello oscuro y los tonos cálidos de su piel crea una combinación armónica y sofisticada. Claro que la colorimetría no responde a una única regla: también influyen el subtono de la piel y los colores naturales de cada persona. Sin embargo, si tenés el pelo oscuro, vale la pena probar diferentes tonalidades de verde y descubrir cuál ilumina más tu rostro.

Después de varias temporadas dominadas por los neutros, los tonos cálidos y los pasteles, el verde vuelve a ganar protagonismo con mucha fuerza. Desde las versiones más profundas y elegantes hasta los verdes más luminosos, frescos y vibrantes, este color se prepara para conquistar vestidos, trajes de baño, accesorios y todo tipo de prendas durante la nueva temporada.