Benjamín Vicuña recordó a Blanca tras 14 años de su muerte: "Viví el dolor más profundo".

El actor chileno, Benjamín Vicuña , volvió a recordar a su hija Blanca este martes, cuando se cumplen 14 años de la muerte de la niña. En una fecha especialmente sensible para su familia, eligió compartir una fotografía inédita junto a su primogénita, fruto de su relación con Pampita Ardohain , y acompañarla con un extenso mensaje sobre el dolor, la memoria y la manera en que su hija continúa presente en su vida.

La imagen muestra a Vicuña y Blanca durante una salida familiar. El actor aparece con una gorra azul y una remera del mismo tono, abrazando a la pequeña desde atrás y apoyando su cabeza sobre la de ella. Blanca, con el pelo recogido y una gran sonrisa, mira directamente a cámara.

Blanca Vicuña Ardohain había nacido el 15 de mayo de 2006 en Santiago de Chile. Murió el 8 de septiembre de 2012, a los seis años. Desde entonces, cada aniversario se convirtió para su familia en una fecha atravesada por el recuerdo de la niña. “Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera”, comenzó diciendo Vicuña en su publicación. Y enseguida habló de las sensaciones que regresan con la llegada de esta fecha: “Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos”.

El actor también se detuvo en el significado que adquirió el número 8 desde aquel septiembre de 2012. “Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento”, escribió. En uno de los pasajes más íntimos de su mensaje, Vicuña habló directamente de su hija y de la manera en que mantiene vivo su recuerdo dentro de la familia. “Blanca, mi niña que quería volar”, escribió. Luego contó que decidió guardar algunas fotografías para dejar espacio a las flores de primavera: “Magnolias crecen en mi jardín”.

También reveló que Blanca continúa formando parte de las conversaciones con sus hermanos. “Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan de ti”, contó. Y agregó: “Vuelvo a contar una y mil veces quién eras y cómo eras. Hablo de tu mirada, de cómo les decías a los caballos, de tus palabras justas”. En ese sentido, aseguró que el paso del tiempo no modificó sus ganas de hablar de ella: “No se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado”.

Su reflexión final

Hacia el final del mensaje, Benjamín Vicuña reflexionó sobre la huella que Blanca dejó en su manera de entender la vida. “Porque fuiste un pequeño milagro, porque iluminaste corazones y despertaste conciencias”, expresó el actor. Y escribió una de las frases más profundas de su homenaje: “Me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue. Que incluso la ausencia es parte de la vida”.

Vicuña también habló de aprender a convivir con el silencio y el misterio, pero sin dejar de valorar los pequeños momentos de todos los días: “Gozar la mañana, los pájaros, la risa y el café”. Para cerrar su publicación, volvió a septiembre y a la fecha que marcó para siempre a su familia: “Hoy vuelve septiembre. Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido”. Y terminó con una última frase dedicada a su hija: “Esperando caminar juntos por el desierto florido”.