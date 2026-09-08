Así se enteró La Joaqui de una infidelidad de Luck Ra: las pruebas irrefutables que recibió

La escandalosa separación entre La Joaqui y Luck Ra sigue sumando capítulos que hacen ruido, como la aparición de un supuesto romance de la artista con una figura de la música nacional , sumado al picante cruce de ambos en las redes sociales , entre otros temas que generaron un mar de opiniones en las redes sociales.

A días de que él niegue rotundamente una supuesta infidelidad hacia la artista de RKT, la filosa periodista Yanina Latorre contó detalles sobre el viaje que generó un escándalo y habría terminado con la relación.

En el programa Sálvese Quien Pueda (SQP) contó: “¿Por qué la encuentran llorando en el aeropuerto, además de que él la había dejado? Porque cuando estaba en el aeropuerto empezó a mirar sus mensajes de Instagram y una chica le empezó a escribir con pruebas”.

A su vez, confirmó detalles sobre la mujer que le dio información: “Era prostituta. Y le contó que él esos cuatro días que estuvo en Ibiza con los amigos alquilaron un barco y contrataron tres prostitutas”, dijo. Ante eso, agregó: “Ahí a ella le bajó toda la ficha y le contaron todo lo que hacía... Hasta se chapaba a los amigos a cambio de un cigarrillo”.

Por otra parte, habló sobre las expectativas que tenía La Joaqui con respecto al viaje: "En Madrid ella la pasó para la m... (...) Él la invitó a Madrid bajo la promesa de un viaje romántico, le mandó un ramo de flores y ella hizo la valijita y se fue. Pero cuando llegó a las cinco de la mañana al aeropuerto, no la había ido a buscar nadie”.

“Él le había pasado por WhatsApp el código para entrar al departamento, pero estaba mal. Empezó a tocar la puerta y nadie la atendía”, dijo sobre el momento en el que la cantante intentó entrar al departamento.

Tras separarse de La Joaqui, aseguran que Luck Ra tiene un romance secreto en España.

Una hora más tarde habría ingresado al departamento con una imagen que le hizo ruido, según contó Yanina: “Comida toda tirada, diseminada, vieja de tres días. Vómitos en el piso y en los sillones. Todo un quilombo lleno de alcohol”.

“Estuvo cuatro días encerrada en la casa con ellos. Él la dejó delante de todos los amigos. La echó como a un perro”, contó Yanina.

¿Hay amor? Las llamativas imágenes de La Joaqui y PZK junto a sus hijas

a Joaqui y Tiago PZK quedaron envueltos en rumores de romance luego de que trascendieran imágenes y detalles de un encuentro entre ambos en el Ecoparque de Buenos Aires. La aparición de los dos artistas en el conocido predio porteño llamó especialmente la atención porque no estaban solos: también se encontraban junto a las hijas de la cantante.

La información fue revelada por Pochi durante una emisión de “Puro Show”, El Trece, donde la panelista contó algunos detalles sobre la salida que habrían compartido los músicos. Según explicó, fueron vistos durante la mañana mientras recorrían el espacio y, de acuerdo con los testimonios que recibió, se mostraron muy cercanos y cómplices.

“A mí lo que me cuentan es que hace pocos días se la vio a la Joaqui con Tiago PZK por la mañana y las hijas de ella en el Ecoparque caminando. Supuestamente son amigos, pero hay rumores de que Tiago PZK y la Joaqui estarían juntos ”, comentó la panelista en la ronda de chimentos del programa.

El particular regalo que Tiago PZK le habría hecho a La Joaqui

Durante el programa de eltrece, Pochi también sumó otro dato que alimentó las especulaciones sobre el vínculo entre los dos artistas. Según relató, Tiago PZK habría tenido un gesto especial con La Joaqui durante la salida: “¿Saben lo que hizo él? Fueron a un lugar donde compraba souvenirs, adivinen qué le regaló él a ella... un burro, por Luck Ra”, contó la panelista, haciendo referencia al particular obsequio y a la relación del cantante con Luck Ra.

Además, Pochi describió cómo pudieron identificar a los protagonistas del encuentro y volvió a remarcar la cercanía que habría observado la persona que los vio: “Miren ahí el que está con la campera es Tiago. Ella es la que está toda vestida de blanco. Una señora le pidió sacar una foto. Dijo que se los vio muy bien, muy cómplice”, añadió.

Por ahora, ninguno de los dos artistas confirmó públicamente que exista una relación sentimental entre ellos. Mientras tanto, la salida compartida y los detalles que trascendieron en televisión volvieron a instalar a La Joaqui y Tiago PZK entre los nombres más comentados del mundo del espectáculo.