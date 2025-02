Así fue la dura infancia de Tiago PZK y la canción que usó para contar el sufrimiento que vivió de chico

Así fue la dura infancia de Tiago PZK

La constante crisis económica del país afectó de lleno a la familia y su único lugar de salida era la música. Desde chico se destacaba en las batallas de freestyle, y entonces decidió anotarse en el Quinto Escalón, la competencia más importante de Latinoamérica que tenía lugar en el Parque Rivadavia, situado en el barrio porteño de Caballito.

Sin embargo, el golpe más duro llegó luego de la separación de sus padres: tuvo que vivir en la calle junto a su hermana y su mamá, con quienes pasaban "de casa en casa" para poder tener un lugar donde dormir.

Todo cambió con el estreno de "Sola", uno de sus primeros sencillos como solista. El tema habla directamente sobre su infancia y los golpes (metafóricos y literales) que tuvo que soportar junto a su madre, uno de los pilares en su vida.

Tiago PZK da lugar a Gotti.jpg Así fue la dura infancia de Tiago PZK

"El primer tema que pegó, con 70 millones de reproducciones, se llama Sola y habla de mi mamá. De cómo vivía ella, y como lo veía yo desde mi punto de vista, la violencia. En base de esa canción explotó mi carrera", comentó durante una entrevista televisiva.

"En ese momento tenía miedo, me pedía que ese tema no lo saque. Yo no lo iba a hacer, pero un día ella me dio la luz verde porque le demostré que era mi manera de sacarlo afuera y estar más tranquilo. Cada vez que la canto es una catarsis", añadió.

A lo largo de los versos, Tiago PZK relató detalladamente el duro proceso que tuvo que atravesar con su familia antes de alcanzar la fama y el éxito a través de la música:

"Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca

Por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser

Los moretones no los tapa el rímel

Grita llorando y se pregunta: "¿por qué?"

Se conoció con un muchacho en una salida de guachos

Entre tragos se gustaron, pero ella no sabía cómo era él

Un mamarracho, que la vida le dio ganchos

Los temores y las inseguridades de un borracho"

Los números de Tiago PZK en Spotify

El tema se convirtió en un éxito en cuestión de semanas, aunque actualmente se ubica entre los 50 temas más escuchados del artista con 48 millones de reproducciones en Spotify y 115 millones de reproducciones en YouTube.

Sin embargo, lejos quedan estos números con los nuevos temas del cantante: Entre Nosotros lidera el listado en Spotify, con más de 510 millones de reproducciones totales (más de 179.000 diarias). Un poco más lejos lo sigue su Bzrp Music Sessions (Vol.48) con 488 millones de reproducciones, seguida de cerca por la colaboración de "Los del Espacio", un tema que tiene más de 435 millones de escuchas en la aplicación.

De hecho, una de sus últimas canciones "Alegría", en colaboración con Annita y Emilia Mernes, se ubica entre las más escuchadas de los últimos meses, superando las 365.440 reproducciones en cuestión de semanas.

Tiago PZK.jpg Los números de Tiago PZK en Spotify

A su vez, se ubicó dentro del top 10 de artistas argentinos más escuchados en 2024 en Spotify, sólo por detrás de Emilia Mernes, Duki, María Becerra, Luck Ra, Bad Bunny, Milo J, Feid, YSY A y Ke Personajes.

Fiesta de la Confluencia 2025

Existe la posibilidad de acceder de forma gratuita al evento, con un espacio destinado exclusivamente a este grupo de personas.

No obstante, aquellas que deseen tener una mejor ubicación pueden adquirir los tickets para el campo por un valor de $20.000 por noche o un abono de $60.000 por los cuatro días; o el sector preferencial, que tiene un costo de $35.000 por noche, aunque también se pueden conseguir tickets para los cuatro días por $105.000.

El mismo día que se presenta Tiago PZK (jueves 7 de febrero) también lo harán otros argentinos de renombre como Turf, la banda compuesta por Joaquín Levinton (voz y guitarra), Leandro Lopatín (guitarra), Nicolás Ottavianelli (teclados), Fernando Caloia (batería) y Carlos Tapia (bajo), como también las presentaciones de Ángela Leiva y Valentino Merlo.