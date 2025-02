El look irreconocible antes de ser famoso de Emanuel Noir, el cantante que superó adicciones e intentos de suicidio

Nacido el 18 de noviembre de 1989 en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), su pasión siempre estuvo ligada a la música a pesar de haber tenido una infancia difícil llena de obstáculos en su camino. Una de las batallas más complicadas de su vida fue contra las adicciones, una enfermedad que casi lo lleva al suicidio.

"La droga es una cosa muy seductora, es un mundo rosa en los primeros pasos, que después termina siendo oscuro. Yo comencé a los 13 años, tengo 32 hoy, y delante de los ojos de Dios desde septiembre del año pasado recién hasta el día de hoy no consumo una gota de alcohol ni nada, pero la droga es algo muy brutal", relató el cantante en una entrevista.

FotoJet (22).jpg El look irreconocible y las adicciones de Emanuel Noir

Esto no sólo fue un duro obstáculo en su sueño de convertirse en artista, sino que también estuvo acompañado de una intensa depresión que se profundizó un tiempo antes del inicio de la pandemia.

"Sufrí depresión, cuando me interné por segunda vez, yo estuve internado cuando tenía 20 años con casi esquizofrenia y paranoia por el consumo de psicofármacos, no apuntaba a otra cosa. Consumir de una manera excesiva me llevó a estar tres veces por sobredosis cerca de la muerte y eso me generó una depresión con varios intentos de suicidio, incluso cuando me interné estuve a punto de volarme la cabeza y eso para mí ya fue como una mugre que no me podía sacar y no quería saber nada", agregó sobre el tema.

Apostar por la música le salvó la vida, y desde 2020 se convirtieron en uno de los grupos de música tropical más importantes del género tropical, con destacados temas como Ojitos Rojos, su colaboración con Emilia Mernes, Ya no vuelvas, Adiós Amor y Oye mujer, entre otras. A su vez, también se han caracterizado por los temas en conjunto con otras bandas y artistas de renombre en la escena nacional, tales como La K'onga, Damas Gratis, Ulises Eyherabide Y La T y La M, entre otros.

Fiesta de la Confluencia 2025: todo lo que hay que saber

Del jueves 6 al domingo 9 se presentarán los siguientes artistas en el Fiesta de la Confluencia 2025: Juanes, Tiago PZK, Ke Personajes, Soledad, Los Palmeras, Los Auténticos Decadentes, La Vela Puerca, Las Pelotas, Valentino Merlo, The La Planta, Turf, Angela Leiva, Indios, Natalie Pérez y Juan Fuentes. De hecho, en las últimas horas se confirmó que la "artista invitada" se trataba de María Becerra, una de las argentinas más escuchadas a nivel mundial.

FotoJet (23).jpg Fiesta de la Confluencia 2025: todo lo que hay que saber

¿Cuál es el costo de las entradas? A pesar de la gran demanda, todavía siguen disponibles algunos sectores para presenciar uno de los eventos más importantes del año en Neuquén: el campo cuesta $20.000 por noche (se puede acceder al abono de cuatro noches por $60.000) o el sector preferencial de $35.000 por noche (abono de $105.000 por las cuatro noches). Asimismo, también habrá un sector destinado a quienes deseen acceder de forma gratuita al show.

