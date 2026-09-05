¿Hay amor? Las llamativas imágenes de La Joaqui y PZK junto a sus hijas

La Joaqui y Tiago PZK quedaron envueltos en rumores de romance luego de que trascendieran imágenes y detalles de un encuentro entre ambos en el Ecoparque de Buenos Aires. La aparición de los dos artistas en el conocido predio porteño llamó especialmente la atención porque no estaban solos: también se encontraban junto a las hijas de la cantante .

La información fue revelada por Pochi durante una emisión de “Puro Show”, El Trece , donde la panelista contó algunos detalles sobre la salida que habrían compartido los músicos. Según explicó, fueron vistos durante la mañana mientras recorrían el espacio y, de acuerdo con los testimonios que recibió, se mostraron muy cercanos y cómplices.

“A mí lo que me cuentan es que hace pocos días se la vio a la Joaqui con Tiago PZK por la mañana y las hijas de ella en el Ecoparque caminando. Supuestamente son amigos, pero hay rumores de que Tiago PZK y la Joaqui estarían juntos ”, comentó la panelista en la ronda de chimentos del programa.

El particular regalo que Tiago PZK le habría hecho a La Joaqui

Durante el programa de eltrece, Pochi también sumó otro dato que alimentó las especulaciones sobre el vínculo entre los dos artistas. Según relató, Tiago PZK habría tenido un gesto especial con La Joaqui durante la salida: “¿Saben lo que hizo él? Fueron a un lugar donde compraba souvenirs, adivinen qué le regaló él a ella... un burro, por Luck Ra”, contó la panelista, haciendo referencia al particular obsequio y a la relación del cantante con Luck Ra.

Además, Pochi describió cómo pudieron identificar a los protagonistas del encuentro y volvió a remarcar la cercanía que habría observado la persona que los vio: “Miren ahí el que está con la campera es Tiago. Ella es la que está toda vestida de blanco. Una señora le pidió sacar una foto. Dijo que se los vio muy bien, muy cómplice”, añadió.

Por ahora, ninguno de los dos artistas confirmó públicamente que exista una relación sentimental entre ellos. Mientras tanto, la salida compartida y los detalles que trascendieron en televisión volvieron a instalar a La Joaqui y Tiago PZK entre los nombres más comentados del mundo del espectáculo.