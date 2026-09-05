"Fue muy divertido": Cande Vetrano contó detalles de la despedida de soltera de Lali Espósito

La actriz viajó a Brasil junto con un grupo de amigas para sorprender a la cantante y disfrutar de un buen momento.

Cande Vetrano reveló detalles de la despedida de soltera de Lali Espósito , que se realizó la semana pasada en Río de Janeiro junto a un grupo de amigas íntimas. La actriz contó que la cantante sabía que iba a viajar, pero desconocía por completo el destino y las actividades que habían preparado para sorprenderla.

“Lali estaba graciosísima, gozando mucho. La sorprendimos con muchas cosas que ustedes no saben , fue todo muy divertido”, relató la artista durante su participación en el stream de El Trece. Según explicó, el grupo había organizado distintas sorpresas que fueron apareciendo a lo largo de la escapada.

La planificación también incluyó momentos para disfrutar de la gastronomía y las salidas en grupo. “Nos divertimos mucho, sobre todo comimos y bebimos . Estuvo linda la organización porque íbamos viendo cuándo aparecían las sorpresitas”, contó la intérprete sobre la dinámica que tuvieron durante esos días en Brasil.

Uno de los principales desafíos fue mantener el secreto hasta el momento indicado, especialmente porque la futura novia no suele disfrutar de las sorpresas. “Lali no sabía nada de nada, solo que viajábamos, la re sorprendimos. Miren que a ella no le gusta que la sorprendan y lo logramos”, aseguró la actriz, destacando que finalmente el plan salió como esperaban.

“Lali estaba graciosisima y todo era divertido. Ella no sabía nada del viaje, a ella no le gusta que la sorprendan y la re sorprendimos” Cande hablando de la despedida de soltera pic.twitter.com/ldIL1U9dEq — sofi (@lalibydiva) September 4, 2026

Las imágenes que circularon del viaje mostraron al grupo disfrutando de diferentes salidas y momentos de complicidad. La escapada reunió a varias de las amigas más cercanas de la cantante, que se encargaron de acompañarla en una celebración previa a su casamiento y de mantener en reserva buena parte de los detalles.

Vetrano explicó que el resultado fue especialmente satisfactorio porque lograron sorprender a una de sus amigas más conocidas por su personalidad espontánea y su participación activa en cada plan. “Estuvo increíble”, resumió, dejando en claro que la despedida cumplió con el objetivo de convertirse en un recuerdo especial antes de la boda.

Del vestido de blanco a las caretas de Pedro Rosemblat

La escapada reunió a un pequeño grupo del círculo íntimo de la cantante, entre ellas Mery del Cerro, Justina Bustos, Sol Jaite y Morena Fernández Quinteros. Durante varios días combinaron playa, comidas, salidas nocturnas y distintas actividades pensadas especialmente para la homenajeada. Las postales que circularon en redes permitieron conocer parte de una celebración que se mantuvo bastante reservada hasta que terminó.

La despedida de soltera de Lali en Brasil pic.twitter.com/7LAdxqBjxG — GENTE (@genteonline) August 29, 2026

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la estética elegida para algunas de las noches. La protagonista apareció vestida de blanco, con una liga del mismo color y una máscara de coneja, mientras sus amigas llevaban prendas oscuras y máscaras similares. También hubo caretas con el rostro de Pedro Rosemblat, una de las bromas preparadas para acompañar la despedida previa al casamiento.