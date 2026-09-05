Las postales familiares de Barby Silenzi, el Polaco y su hija Abril en Bariloche: moda y diversión

El Polaco y Barby Silenzi sorprendieron con sus vacaciones en Bariloche junto a su hija Abril: fotos, videos y risas a través de redes sociales.

El Polaco y Barby Silenzi hicieron una pausa en sus compromisos profesionales para disfrutar de unos días de descanso en familia. La pareja viajó a Bariloche junto a Abril , la hija que tienen en común, y compartió en redes sociales distintas postales de su estadía en uno de los destinos turísticos más elegidos durante la temporada de nieve.

Lejos de los escenarios, los eventos y la agenda laboral, el cantante y la bailarina aprovecharon el viaje para realizar diferentes actividades al aire libre. Las imágenes los mostraron disfrutando de los paisajes invernales del cerro Catedral, donde jugaron en la nieve , recorrieron sectores arbolados y protagonizaron una divertida batalla de bolas de nieve.

Uno de los detalles que llamó la atención fue el protagonismo de Abril en buena parte de las publicaciones. La menor acompañó el registro familiar con una frase que resumió la experiencia: “Bariloche 2026 con papi y mami” .

Los looks de El Polaco, Barby Silenzi y Abril en la nieve

Para enfrentar las bajas temperaturas, los tres apostaron por prendas térmicas y looks especialmente preparados para disfrutar de la montaña. El Polaco apareció con una campera camuflada en blanco y negro, con detalles azules, además de un gorro a tono y anteojos de esquí. En otra de las salidas sumó un buzo negro con una estampa gráfica.

Silenzi, por su parte, eligió una versión similar del estampado, aunque en tonos rosa, blanco y negro. Completó el outfit con un gorro rosa con pompón y anteojos espejados. Abril también tuvo un look pensado para la nieve: lució una campera negra con detalles en rosa y blanco, guantes con dibujos de conejitos y diferentes gorros, entre ellos uno celeste con un parche de Stitch y otro rosa con pompón.

Juegos en la nieve y un muñeco como recuerdo

Entre las escenas más tiernas del viaje apareció Abril jugando sobre la nieve y posando en distintos sectores del cerro. En algunas fotografías se la vio acostada sobre el piso nevado, mientras de fondo se destacaban un arco inflable rojo, la torre amarilla de la aerosilla y las construcciones típicas de la zona.

La familia también se animó a construir un muñeco de nieve rodeado de pinos. Los tres participaron de la actividad y, una vez terminado, Abril posó junto a la figura, que fue decorada con anteojos de esquí y su gorro celeste. El recorrido terminó con una fotografía familiar entre los árboles nevados, una postal que resumió el espíritu de la escapada: unos días para compartir, jugar y disfrutar juntos lejos de la rutina.