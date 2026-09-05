Murió un histórico integrante de la banda de cumbia santafesina Los Palmeras

El músico integró la reconocida banda de cumbia santafesina y participó en varios discos de la agrupación.

Ricardo “Oveja” Stec, histórico tumbadorista de Los Palmeras , murió este viernes. El músico formó parte de la reconocida agrupación de cumbia santafesina entre 1988 y 1992, durante una etapa de intensa actividad musical y discográfica. La banda confirmó la noticia a través de sus redes sociales y lo despidió con un emotivo mensaje.

Stec se desempeñó como tumbadorista y fue parte de la sección de percusión de Los Palmeras durante cuatro años. En ese período compartió escenarios y formación con figuras históricas del grupo como Rubén “Cacho” Deicas, Marcos Camino y José María Roa.

Durante su permanencia en la agrupación participó en la grabación de varios trabajos discográficos. Entre ellos se encuentran “Loquito por ti” (1988), “Sus amigos” (1989), “Rumor de cumbia” (1990), “Chiquita pero buena” (1990) y “Boquita azucarada” (1991) .

Además, Stec fue parte de los festejos por los 20 años de trayectoria de Los Palmeras, realizados en 1992, antes de finalizar su etapa como integrante de la banda.

El mensaje de despedida de Los Palmeras

La agrupación confirmó la muerte del músico mediante una publicación en sus cuentas de Instagram y Facebook, donde recordó los años compartidos y su aporte musical.

“Hoy nos toca despedir otro de nuestros históricos miembros. Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música. Que en paz descanses querido amigo Ricardo ‘Oveja’ Stec. Te saludan hoy y siempre tus amigos Los Palmeras”.

El mensaje estuvo acompañado por videos inéditos de Stec durante distintas presentaciones de la banda realizadas entre finales de la década de 1980 y comienzos de los años 90.

Hasta el momento, no fueron informadas públicamente las causas de su fallecimiento. La despedida de Los Palmeras puso de relieve el lugar que ocupó Stec dentro de la extensa historia de una de las agrupaciones más reconocidas de la cumbia santafesina.