La fuerte señal que recibió Rochi Igarzábal tras la muerte de Ernestina Pais: "Sentí que me hablaba"

Rochi Igarzábal recordó con profunda emoción a Ernestina Pais y contó la particular señal que, según sintió, recibió pocos días después de la muerte de su amiga. Durante una entrevista en Urbana Play, la actriz reconstruyó una escena que tuvo como protagonista inesperada a una canción de Julieta Venegas que ambas habían escuchado juntas durante una vuelta del teatro.

La relación entre las dos había trascendido el ámbito laboral: compartían elenco en El divorcio del año y durante la gira habían construido una amistad muy cercana. De hecho, Igarzábal contó que viajaban juntas, tomaban mates y hasta dormían en la misma habitación durante algunas de las funciones. En uno de esos regresos escucharon el MTV Unplugged de la cantante mexicana , mientras cantaban a los gritos.

Fue precisamente durante aquel viaje cuando Rochi le contó a Pais que “Todo está aquí” tenía un significado especial para ella. La canción había inspirado el comienzo de un proyecto personal dedicado a su hija Lupe , ya que había empezado a escribir una composición propia a partir de lo que le generaba esa melodía. “Empecé a escribir una canción para mi hija, para Lupe, que va a estar en el disco del año que viene”, recordó.

Días después de la muerte de la conductora, la intérprete tuvo que realizarse un estudio médico de columna. Mientras esperaba en una sala, una mujer se acercó y le preguntó si era amiga de Ernestina. Al recibir una respuesta afirmativa, le contó que su hijo había sido la última persona que estuvo junto a la periodista y que había intentado asistirla durante sus últimos momentos de vida.

LA HISTORIA DE ROCHI IGARZÁBAL CON ERNESTINA PAIS



"Con Ernestina Pais volvíamos juntas del teatro"



"Una vez pusimos un disco de Julieta Venegas y yo le cuento que por una canción de Julieta (Todo esta aquí) yo estaba escribiendo una canción para mi hija"



"Pasa lo de Ernes, y… pic.twitter.com/fBnURAdVw4 — Perros de la Calle (@perroscalleok) September 4, 2026

La situación ya había impactado emocionalmente a la actriz, pero todavía faltaba una coincidencia que terminó de conmoverla. Mientras permanecía en aquella sala de espera, otra mujer que estaba sentada cerca comenzó a cantar justamente “Todo está aquí”, la misma canción que había compartido con Pais poco antes de su fallecimiento. El inesperado momento hizo que la actriz quedara completamente estremecida.

“Se me erizó la piel de una manera inolvidable, yo sentí que Ernes me estaba diciendo que estaba bien”, contó la joven al recordar aquel instante. La coincidencia adquirió un significado especial por todo lo que había ocurrido alrededor de la canción y por el vínculo que mantenía con su compañera de teatro, cuya muerte había golpeado especialmente al elenco de la obra.

El vínculo entre Rochi Igarzábal y Ernestina Pais

No fue la primera vez que la artista encontró una manera simbólica de mantener presente a su amiga. En julio había mostrado un ritual íntimo relacionado con un regalo que ambas habían recibido durante una gira por Rafaela, junto a Romina Gaetani. Se trataba de unas cartas con mensajes, y desde entonces decidió encender una vela frente a una de ellas como una forma de sentir que compartía “un momento" con su amiga, que estaba "en el otro plano”.

Además, tras la tragedia, la intérprete había publicado una extensa despedida en la que reveló hasta qué punto se había fortalecido aquella amistad. Contó que durante los viajes hacían “colecho”, que se tapaban durante las noches en la ruta y que habían imaginado compartir muchos años más juntas. También recordó los proyectos que Pais tenía por delante y los planes que habían quedado pendientes, una muestra del lugar que ocupaba en su vida más allá de las funciones teatrales.