La última visita de Ernestina Pais a Neuquén antes de morir

La reconocida periodista falleció este viernes en un trágico accidente ferroviario. A fines de mayo visitó la región con la comedia "El divorcio del año".

La muerte de Ernestina Pais conmocionó este viernes al mundo del espectáculo argentino. La periodista y conductora falleció a los 54 años luego de protagonizar un trágico accidente en un paso a nivel de San Isidro, cuando el vehículo que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

Según se informó, la conductora manejaba un Honda Civic cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja.

En ese momento, el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa, provocándole heridas fatales. Tras el siniestro, en el lugar trabajaron dotaciones de bomberos, personal policial y peritos para realizar las tareas de rescate y las pericias correspondientes.

La investigación quedó en manos de la UFI de Martínez, que buscará determinar con precisión las circunstancias del hecho.

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La última visita de Ernestina Pais a Neuquén

Recientemente, la conductora visitó la región como parte del elenco de la comedia “El divorcio del año”, que se presentó el 23 de mayo en Cipolletti y el 24 de mayo en Neuquén capital.

El primer día, se presentó junto a un destacado elenco integrado por Romina Gaetani, Fabián Vena, Juan Palomino y Rocío Igarzábal, en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) con dos funciones con entradas agotadas.

Al día siguiente, el elenco siguió la gira en el Casino Magic de Neuquén, donde volvió a presentarse la obra de José María Muscari y Mariela Asensio ante una importante convocatoria de público.

Aquellas funciones marcaron la última vez que la periodista estuvo en el Alto Valle, en una gira que recorrió distintas ciudades del país.

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Una figura muy querida de la televisión argentina

Ernestina Pais construyó una extensa trayectoria en la televisión y la radio argentina. Alcanzó una enorme popularidad como conductora de "Mañanas informales", ciclo que compartió junto a Jorge Guinzburg, y posteriormente encabezó numerosos programas de actualidad y entretenimiento.

En los últimos años también decidió hablar públicamente sobre su experiencia con las adicciones y la salud mental, transformando una etapa muy difícil de su vida en un mensaje de concientización para muchas personas.