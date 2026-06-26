Cómo estará el clima este sábado en Neuquén: anticipan intensas heladas

Tras las fuertes ráfagas que afectaron al Alto Valle, el sábado traerá un alivio con menos viento.

Después de varios días dominados por el viento, el clima en Neuquén dará un respiro este sábado. La disminución de las ráfagas permitirá una jornada mucho más tranquila, aunque el alivio llegará acompañado por otro protagonista del invierno: el frío intenso.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , el ingreso de un frente frío desde la cordillera consolidará un escenario de bajas temperaturas, con heladas cada vez más fuertes en el Alto Valle y el comienzo de una nueva irrupción de aire polar que se hará sentir en el inicio de julio.

Para este sábado, la AIC prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de apenas 12°C.

Luego de las intensas ráfagas que complicaron la circulación y generaron inconvenientes en distintos sectores de la región, el sábado el viento soplará a apenas 12 km/h, con ráfagas de similar intensidad, lo que permitirá disfrutar de una tarde mucho más estable.

Sin embargo, hacia la noche volverá a sentirse con fuerza el invierno. La temperatura descenderá hasta los -4°C, con viento del sudoeste de unos 13 km/h y ráfagas de hasta 17 km/h, condiciones ideales para la formación de heladas intensas durante la madrugada del domingo.

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La AIC anticipa un fin de semana con heladas severas

El organismo pronostica que el domingo continuará el ambiente plenamente invernal. La temperatura máxima apenas llegará a los 11°C, mientras que la mínima volverá a ubicarse cerca de los -5°C.

Las primeras horas del día estarán marcadas por fuertes heladas, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular, especialmente durante la mañana, cuando algunas calles y rutas podrían presentar sectores con escarcha.

El lunes las condiciones serán similares: cielo despejado, máxima cercana a los 12°C y otra madrugada con -5°C, manteniendo el ambiente muy frío en toda la región.

rio costa Neuquen Frío y último día de otoño para la llegada del invierno en Neuquén. Adriano Calalesina

Se acerca un nuevo ingreso de aire polar

La AIC advirtió que la tregua del viento será momentánea y que el verdadero protagonista de los próximos días será el frío.

El avance de una nueva masa de aire polar consolidará temperaturas bajo cero durante varias jornadas consecutivas, con heladas persistentes tanto en Neuquén capital como en gran parte del Alto Valle.

Con el inicio de julio, todo indica que el invierno comenzará a mostrar su faceta más rigurosa, con mañanas muy frías, máximas moderadas y condiciones típicas de la época.