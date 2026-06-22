Neuquén arrancó la semana con una sensación térmica bajo cero: cómo seguirá el tiempo

El frío se hizo sentir con fuerza desde las primeras horas en Neuquén. La máxima llegará a los 11 grados, pero por la noche volverán las temperaturas bajo cero.

La semana arrancó con una sensación térmica de -0,7 grados en Neuquén , en una mañana marcada por el frío intenso y algo de viento. Las bajas temperaturas obligaron a salir bien abrigados, aunque con el paso de las horas se espera una leve mejora.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este lunes el cielo estará parcialmente nublado en la ciudad de Neuquén capital y las localidades del Alto Valle. La temperatura máxima rondará los 11 grados durante la tarde.

El viento soplará del sudoeste a unos 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 34 kilómetros por hora durante el día.

El frío volverá a intensificarse al caer la noche. La temperatura podría descender hasta los 2 grados bajo cero, mientras que las ráfagas aumentarán y podrían llegar a los 53 kilómetros por hora.

Aic Neuquén 22-06

Cómo estará el tiempo en el centro de Neuquén

En Zapala también se espera una jornada fría, con cielo parcialmente nublado y poco viento. La temperatura máxima alcanzará apenas los 7 grados durante el día.

Por la noche, el termómetro podría descender hasta los 3 grados bajo cero. El viento será leve, con velocidades cercanas a los 11 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 12 kilómetros por hora.

El frío continuará durante el martes, cuando se espera una máxima de 7 grados y cielo mayormente cubierto. El miércoles podría mejorar la temperatura, pero aumentará considerablemente el viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 74 kilómetros por hora.

AIC zapala

El norte tendrá una de las noches más frías

En Chos Malal se espera una jornada mayormente despejada, con una máxima de apenas 4 grados y viento leve del noroeste.

El frío será mucho más intenso durante la noche, cuando la temperatura podría caer hasta los 8 grados bajo cero. El cielo continuará mayormente despejado y las ráfagas no superarían los 12 kilómetros por hora.

Para el martes se anticipa una máxima cercana a los 4 grados y otra noche con temperaturas muy bajas. Por eso, se recomienda circular con precaución durante las primeras horas del día ante la posible formación de hielo sobre las rutas.

AIC chos malal

Frío intenso en la cordillera neuquina

En San Martín de los Andes se espera una jornada mayormente despejada, aunque con temperaturas muy bajas. La máxima será de apenas 4 grados y durante la noche el termómetro podría caer hasta los 8 grados bajo cero.

Villa La Angostura tendrá cielo parcialmente nublado durante el día y mayor nubosidad hacia la noche. La temperatura máxima rondará los 3 grados.

En Caviahue se esperan nevadas débiles, cielo cubierto y una máxima cercana a 1 grado. Durante la noche, la temperatura podría descender hasta los 3 grados bajo cero.

Cerro Bayo Impactante las pistas de esquí de Cerro Bayo. (Foto archivo)

También se mantendrán las condiciones invernales en Villa Pehuenia, Moquehue y el paso Pino Hachado, con cielo cubierto, temperaturas cercanas a 1 grado y registros bajo cero durante las últimas horas del día.

El viento aumentará durante la semana

El martes continuará el frío en gran parte de la provincia, con nubosidad en aumento y probabilidad de nevadas débiles en la cordillera.

Para el miércoles se espera un incremento del viento en Neuquén y el Alto Valle. Las ráfagas podrían acercarse a los 60 kilómetros por hora, mientras que en la cordillera podrían registrarse nevadas y viento más intenso.