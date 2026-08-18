¿Vuelve a salir el sol en Neuquén? Así estará el clima durante este martes y miércoles

La capital tendrá un martes fresco y con más nubes hacia la noche, pero el miércoles llegará un marcado ascenso de la temperatura y una tarde mucho más agradable.

Neuquén capital transitará este martes una jornada típicamente invernal, aunque con señales de mejora. El frío se hizo sentir con fuerza durante las primeras horas del día, pero con el correr de la jornada la temperatura irá en aumento y podría alcanzar valores elevados en comparación con los días anteriores.

De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), durante este martes el cielo se presentará despejado en buena parte del día, aunque la nubosidad irá aumentando y hacia la noche las condiciones serán mayormente cubiertas. La temperatura máxima prevista ronda los 16 grados, mientras que la mínima se ubica en torno a los 0 grados.

A diferencia de otras jornadas recientes en las que el viento fue protagonista en la región, para este martes no se esperan ráfagas especialmente intensas en Neuquén capital.

Según la AIC, el viento rondará los 18 kilómetros por hora durante el día, con ráfagas estimadas en torno a los 21 kilómetros por hora. Durante la noche disminuirá todavía más, con velocidades cercanas a los 14 kilómetros por hora.

La principal característica de la jornada será entonces el contraste entre el frío de las primeras horas y una tarde algo más agradable. Sin embargo, con la caída del sol volverá a descender rápidamente la temperatura y aumentará la cobertura nubosa.

Omar Novoa

Miércoles con un marcado ascenso de la temperatura

El cambio más importante llegará este miércoles, cuando Neuquén capital tendrá una jornada considerablemente más templada. La AIC anticipa una temperatura máxima de alrededor de 21 grados, lo que representa un aumento de unos cinco grados respecto de este martes. La mínima también mostrará una recuperación y se ubicará cerca de los 2 grados.

La jornada comenzará todavía fresca, por lo que el abrigo seguirá siendo necesario durante la mañana. Sin embargo, hacia el mediodía y especialmente durante la tarde, el aumento de la temperatura permitirá disfrutar de condiciones mucho más agradables.

Para el miércoles tampoco aparecen, por el momento, indicios de un episodio de viento intenso en la ciudad. La AIC indica velocidades cercanas a los 19 kilómetros por hora, aunque podrían registrarse algunas ráfagas de alrededor de 35 kilómetros por hora. Se tratará de un incremento respecto del martes, pero lejos de los valores que suelen generar complicaciones en la capital neuquina.

Después de un martes marcado por el frío durante las primeras horas y temperaturas moderadas durante la tarde, Neuquén capital tendrá este miércoles un cambio mucho más evidente en las condiciones del tiempo. El principal dato será el ascenso de la temperatura, que permitirá dejar atrás, al menos durante algunas horas, el ambiente invernal más intenso de los últimos días.

Omar Novoa

El viento también tendrá presencia durante el miércoles, aunque no se esperan, por el momento, condiciones especialmente intensas en la capital neuquina. Podrían registrarse algunas ráfagas moderadas durante distintos momentos de la jornada, pero sin alcanzar valores que anticipen complicaciones importantes.

De esta manera, el miércoles se perfila como la jornada más agradable entre los dos días, especialmente durante la tarde. De todos modos, el invierno seguirá haciéndose sentir durante las primeras horas y nuevamente hacia la noche, cuando la temperatura comenzará a descender.