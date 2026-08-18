Tormentas, lluvias de hasta 100 mm y ráfagas de más de 130 km/h: alerta naranja del SMN

Alerta por mal tiempo: tormentas fuertes, nevadas y ráfagas de más de 130 km/h.

El mal tiempo vuelve a afectar este martes a distintas regiones de la Argentina, donde se esperan bajas temperaturas y varios fenómenos de gran impacto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas, fuertes vientos y nevadas, con fenómenos que podrían complicar la circulación y las actividades al aire libre en numerosas provincias.

Una de las principales advertencias para este martes corresponde a una alerta naranja por tormentas . En esa región se esperan lluvias intermitentes de diferente intensidad y algunas podrían alcanzar características fuertes.

Los fenómenos pueden estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas y caída localizada de granizo.

Los acumulados de precipitación previstos se ubican entre 80 y 100 milímetros durante el período de alerta, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual. Esta alerta afectará al centro de Entre Ríos.

En tanto, la alerta amarilla por tormentas alcanza al extremo sur de Entre Ríos, sectores de Corrientes, Chaco y el norte de Santa Fe. Para esas zonas se pronostican entre 40 y 60 milímetros de lluvia acumulada, con posibilidad de superar esas marcas en algunos puntos.

Ante este tipo de fenómenos, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas, mantener limpios desagües y sumideros y buscar refugio en construcciones cerradas en caso de quedar sorprendido por una tormenta.

Fuertes vientos que pueden superar los 130 km/h

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. La alerta amarilla por fuertes ráfagas comprende áreas de Catamarca, Salta, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Según las previsiones difundidas para las regiones afectadas, los vientos podrían alcanzar velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas más intensas podrían superar los 130 km/h.

La situación obliga a prestar especial atención en rutas y caminos, principalmente para quienes circulen con vehículos de gran porte o atraviesen zonas abiertas y de montaña.

Entre las principales recomendaciones se encuentran asegurar macetas, muebles, carteles y otros objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar permanecer cerca de árboles y postes y reducir la velocidad al conducir.

Alerta por nevadas: cuáles serán las zonas más afectadas

El frío y la nieve también siguen presentes en la Patagonia. Para este martes permanece vigente una alerta amarilla por nevadas en la zona cordillerana de Santa Cruz.

En esos sectores se esperan acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros de nieve, aunque las cantidades podrían ser mayores de manera localizada.

Además, en las zonas de menor altura no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y nieve mezcladas o directamente como lluvia, dependiendo de las condiciones térmicas de cada sector.

Para quienes deban transitar por áreas con nieve o hielo, las autoridades aconsejan utilizar vehículos preparados para condiciones invernales, consultar previamente el estado de las rutas y seguir las indicaciones de los organismos locales.

También se recomienda retirar periódicamente la nieve acumulada sobre los techos y mantener una correcta ventilación dentro de viviendas y vehículos calefaccionados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Neuquén y Mendoza, bajo alerta por frío extremo

Aunque este martes Neuquén y Mendoza no aparecen entre las provincias alcanzadas por las alertas por tormentas, viento o nevadas mencionadas en el parte, sí se encuentran bajo una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío.

El SMN advierte que las bajas temperaturas pueden tener un efecto sobre la salud, principalmente en los grupos considerados de mayor riesgo, entre ellos niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Frente a este escenario de condiciones adversas en distintas regiones del país, se recomienda consultar durante toda la jornada las actualizaciones del Sistema de Alerta del Servicio Meteorológico Nacional, ya que las áreas alcanzadas y los niveles de advertencia pueden modificarse de acuerdo con la evolución de los fenómenos.