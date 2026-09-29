Alerta por la ciclogénesis en las próximas 48 horas: dónde afectará

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó la llegada de tormentas intensas y un brusco cambio de temperaturas. De qué se trata este fenómeno.

El fenómeno se extenderá durante las próximas 48 horas.

El cierre de septiembre estará marcado por un escenario de fuerte inestabilidad meteorológica en buena parte de Argentina .

La combinación de aire cálido, humedad y un sistema de baja presión favorecerá el desarrollo de precipitaciones de variada intensidad o ciclogénesis .

De acuerdo con los pronósticos, el fenómeno se extenderá entre el martes 29 y el miércoles 30 , con tormentas que podrían presentarse de manera localizada y un posterior ingreso de aire frío.

Las precipitaciones intensas podrían complicar la circulación en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Ciclogénesis en Argentina: ¿Cómo avanzará el fenómeno y qué provincias afectará?

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el proceso de ciclogénesis se desarrolla sobre el norte argentino, mientras un frente cálido ubicado en el sur del Litoral separa dos masas de aire con características diferentes.

La circulación de humedad desde el norte, combinada con el avance de un frente frío, genera condiciones favorables para la formación de núcleos de tormenta, algunos potencialmente intensos.

Durante el martes, la inestabilidad afectará especialmente al centro y norte del país, con precipitaciones que podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Entre las provincias alcanzadas por las alertas meteorológicas se encuentran sectores de:

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

Salta, Jujuy, San Luis y La Pampa.

La intensidad de los fenómenos no será uniforme y dependerá de la evolución del sistema en cada región.

¿Cuándo bajará la temperatura y qué pasará con las lluvias?

El período de mayor inestabilidad se concentra entre este martes 29 y el miércoles 30 de septiembre, cuando el avance del sistema de baja presión favorecerá el desarrollo de tormentas.

Durante la primera jornada, los fenómenos podrán desarrollarse de manera localizada, por lo que algunas localidades podrían registrar acumulados considerablemente superiores a los de zonas cercanas.

En cuanto a las temperaturas, el descenso comenzará a sentirse durante el martes, a medida que el frente frío avance hacia el norte.

Para el miércoles 30, el sistema comenzará a alejarse hacia el Atlántico y las condiciones tenderán a mejorar en buena parte del centro del país. Sin embargo, todavía podrían registrarse chaparrones en Santa Fe y tormentas localmente intensas en el norte de Formosa y Misiones.

En Buenos Aires y el AMBA, el viento será otro de los protagonistas: se prevén ráfagas del sudoeste que podrían superar los 60 km/h, mientras que en sectores de la costa atlántica bonaerense podrían alcanzar entre 70 y 75 km/h.

¿Qué es una ciclogénesis?

La ciclogénesis es un proceso meteorológico que consiste en la formación o intensificación de un centro de baja presión atmosférica.

Su desarrollo no implica necesariamente un fenómeno extremo, aunque puede producir condiciones adversas cuando interactúa con masas de aire cálido y húmedo.

Por este motivo, se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y prestar atención a los avisos vigentes antes de realizar actividades al aire libre o emprender viajes.