Avalancha fatal en la Patagonia: una turista francesa murió mientras esquiaba en El Chaltén

La mujer tenía 29 años. El desprendimiento de nieve arrastró también a su compañero que pudo ser rescatado.

La joven de 29 años murió este martes en horas del mediodía.

Una avalancha fatal cerca de El Chaltén provocó la muerte de una turista francesa de 29 años que se encontraba practicando esquí junto a su compañero en el cerro Crestó n, en el extremo sur del Lago del Desierto. El hombre también quedó atrapado por el desprendimiento de nieve, pero l ogró ser rescatado con vida.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 12:30 de este martes, cuando ambos realizaban una actividad de esquí en una zona de alta montaña. Por circunstancias que deberán establecerse, se produjo un desprendimiento de nieve que los alcanzó y dejó atrapados.

La víctima fue identificada como Juliette Agathe Elena Wuillmann , de nacionalidad francesa y 29 años. Su compañero, Pierre-Idris Benjamin Gabriel Mehdi , también francés, de 30 años, sufrió lesiones y fue trasladado para recibir atención médica en la Posta Sanitaria de El Chaltén.

Según informó La Opinión Austral, tras conocerse la emergencia se desplegó un importante operativo en la zona del Lago del Desierto, ubicada a unos 35 kilómetros de El Chaltén, para intentar encontrar a los dos turistas.

El operativo para rescatar a los turistas en El Chaltén

La emergencia movilizó a personal de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos de salud, que comenzaron las tareas para llegar hasta el lugar donde se encontraban los turistas.

Un primer grupo de búsqueda avanzó hacia el cerro Crestón y posteriormente se incorporaron otros rescatistas provenientes de El Chaltén. Las características del terreno complicaron el operativo: desde la zona del Lago del Desierto, los equipos debieron continuar a pie por un sector de montaña con importantes pendientes.

Después de varias horas de trabajo, los rescatistas lograron localizar a los dos ciudadanos franceses que habían sido alcanzados por la avalancha.

Al llegar hasta ellos, confirmaron que Wuillmann había fallecido como consecuencia del desprendimiento de nieve. En tanto, el hombre fue encontrado con vida y posteriormente evacuado para recibir asistencia médica.

De acuerdo con las primeras informaciones, el turista de 30 años se encontraba fuera de peligro.

Cómo trasladaron el cuerpo de la turista francesa

Una vez confirmado el fallecimiento, comenzó otro complejo operativo para retirar el cuerpo de la víctima desde el sector de alta montaña.

Los rescatistas trasladaron el cuerpo utilizando una camilla Lecco Kong y a pulso por un sendero de montaña, hasta alcanzar la Ruta Provincial N° 41, a la altura del kilómetro 35.

Desde ese punto, fue trasladado en un vehículo institucional hasta el puesto sanitario de El Chaltén, donde arribó alrededor de las 19:55.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para intentar determinar las circunstancias en las que se desencadenó la avalancha y reconstruir qué ocurrió durante la actividad que realizaban los turistas.

Cómo es el cerro Crestón, donde ocurrió la avalancha

El cerro Crestón está ubicado en el extremo sur del Lago del Desierto, en un sector de la cordillera cercano a El Chaltén. La zona es frecuentada por personas que realizan diferentes actividades de montaña, entre ellas esquí de travesía y ascensos de alta dificultad.

El esquí de montaña combina desplazamientos y ascensos por sectores naturales, con recorridos que pueden atravesar pendientes pronunciadas y zonas expuestas.