Dos trabajadores murieron tras la explosión de tanques de metanol en una fábrica de Puerto General San Martín. Dos de los heridos están graves.

Dos muertos y cuatro heridos tras la explosión en una planta de biocombustibles.

Dos muertos y cuatro heridos tras la explosión en una planta de biocombustibles.

Dos operarios murieron y al menos otros cuatro resultaron heridos tras una explosión registrada este lunes en una fábrica de la localidad de Puerto General San Martín, en Santa Fe . El incidente ocurrió durante tareas de mantenimiento en la planta de Albardón Bio, donde habrían explotado varios tanques que almacenaban metanol.

Según informó la Policía de Santa Fe, el hecho ocurrió en la fábrica ubicada en avenida América y Vucetich, junto a una termoeléctrica. Entre los trabajadores heridos, dos se encuentran en grave estado y fueron trasladados de urgencia a Rosario para recibir atención médica.

Uno de los heridos fue trasladado en helicóptero al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario con quemaduras en el 60% del cuerpo, según informó el medio local El Tres, que se encontraba en el lugar con un móvil.

Cómo fue la explosión en la fábrica de Santa Fe

Las primeras informaciones indican que habrían explotado “varios tanques” que almacenaban metanol. Como consecuencia, se produjeron distintos focos de incendio y parte de las estructuras de la planta resultaron afectadas.

Los bomberos que trabajaban en el lugar se concentraron en extinguir los focos ígneos y en revisar las estructuras colapsadas ante la posibilidad de encontrar a otras personas afectadas por la explosión.

La empresa Albardon Bio difundió un comunicado en el que señaló que el “hecho trágico se ocasionó durante tareas de mantenimiento realizadas por un contratista”, durante las cuales “se produjo una explosión en un tanque de metanol”. De todos modos, desde la compañía aclararon que “las causas del hecho se encuentran bajo investigación”.

“Queremos manifestar nuestro total apoyo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias, y a la víctima fatal confirmada por las autoridades y a su familia”, indicó la empresa en el comunicado difundido inicialmente, antes de que se confirmara una segunda víctima fatal.

El operativo de emergencia tras la explosión

Tras el incidente se desplegó un amplio opebrativo de emergencia en la zona. Al lugar acudieron varias dotaciones de bomberos de distintas localidades de la región, además de decenas de ambulancias y un helicóptero sanitario.

Los Bomberos de Rosario también participaron del operativo y destacaron la utilización de un DRONE MATRICE 4T, que “es de suma importancia para la detección de puntos calientes y búsqueda de personas”.

A su vez, desde la empresa indicaron que “de inmediato se activaron las medidas de contención, prevención y monitoreo ambiental previstas para este tipo de contingencia”.

“Esta información es preliminar. Estamos llevando adelante una investigación exhaustiva”, concluyó el comunicado de Albardon Bio.

Puerto General San Martín pertenece al departamento San Lorenzo y se encuentra a unos 27 kilómetros de la ciudad de Rosario. La zona concentra una importante actividad industrial y portuaria.

Qué es el metanol y por qué puede provocar explosiones

El metanol, también conocido como alcohol metílico o alcohol de madera, es un líquido incoloro, volátil y altamente inflamable que tiene múltiples usos industriales. Se emplea como materia prima para la fabricación de distintos productos químicos y también en procesos vinculados con los biocombustibles.

Su principal riesgo está relacionado con su inflamabilidad. Los vapores del metanol pueden formar mezclas explosivas con el aire, por lo que una chispa, una fuente de ignición o determinadas fallas durante tareas de mantenimiento pueden generar situaciones de extrema peligrosidad.

Además, se trata de una sustancia altamente tóxica para las personas. La exposición puede producir graves daños al organismo y, en casos severos, provocar ceguera, lesiones neurológicas e incluso la muerte.

Por sus características, el almacenamiento y la manipulación del metanol requieren estrictas medidas de seguridad, sistemas de control y monitoreo y equipos de protección adecuados. En el caso ocurrido en Puerto General San Martín, las circunstancias que provocaron la explosión permanecen bajo investigación.