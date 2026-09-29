Insólito: un padre entregó a la Policía a su hijo tras reconocerlo en un robo

El hombre se presentó en una comisaría de La Plata, luego de identificar al joven en el video del asalto. “Ya no sé qué más hacer”.

El padre identificó a su hijo entre los sospechosos del violento asalto ocurrido en La Plata.

Un hombre entregó a su propio hijo después de reconocerlo, según declaró ante la Policía, en las imágenes de un violento robo ocurrido en la ciudad bonaerense de La Plata .

El padre se presentó en una comisaría y aportó información sobre los dos presuntos delincuentes que quedaron registrados durante el asalto. Además, pidió que la Justicia intervenga y ordene su detención.

El hombre contó que su hijo atraviesa problemas vinculados al consumo de drogas y expresó su desesperación por la situación. “Ya no sé qué más hacer”.

El robo que derivó en la denuncia del padre

El asalto ocurrió días atrás en la zona de Parque Castelli, en La Plata. La víctima, un hombre de 40 años, regresaba a su casa junto a su sobrina de 8 años cuando fue interceptado por dos delincuentes en calle 64, entre 20 y 21.

Según relató, los asaltantes intentaron robarle la motocicleta, lo amenazaron, lo revisaron y comenzaron a golpearlo. Durante el forcejeo, uno de ellos sacó una navaja tipo suiza y le provocó un corte en el párpado izquierdo. Durante la violenta secuencia, la nena quedó en estado de shock.

El hombre herido tuvo que ser trasladado a un centro de salud, donde recibió puntos de sutura. La lesión fue en el párpado izquierdo, aunque la médica que lo atendió le confirmó que no tenía comprometida la visión.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. Los dos sospechosos aparecen a cara descubierta y a poca distancia, por lo que las imágenes permitieron distinguir sus rasgos con claridad.

El hombre reconoció a su hijo

Fue justamente al observar esas filmaciones, que comenzaron a circular por redes sociales, cuando el padre de uno de los presuntos autores aseguró que reconoció a su hijo. El hombre, vecino de Los Hornos, fue entonces hasta la comisaría Quinta para brindar los datos que tenía y solicitar que fueran incorporados a la investigación.

El hombre contó que desde hace tiempo intenta ayudar al joven para que abandonara el consumo de drogas, pero que hasta ahora no consiguió que cambie de rumbo. “Hice de todo, pero no logré que se apartara de ese camino. Tengo miedo por él y que pueda lastimar a alguien”, dijo a la policía, según reconstruyó el medio 0221.

La víctima del violento robo en La Plata sufrió una herida en el ojo durante el asalto.

Según su relato, su hijo fuma residuos de cocaína y el efecto puede extenderse durante varios días. También dijo que en los últimos tiempos la situación se agravó y que recibió señales que aumentaron su preocupación. “Ya lo vinieron a buscar algunas personas, con las que es evidente que ha tenido problemas”, contó.

Ante ese escenario, el hombre consideró que debe intervenir la Justicia y cuestionó los tiempos que pueden demandar una eventual detención. “Ya no sé más qué hacer. La burocracia es terrible. Tengo que esperar que un fiscal pida la detención, que se la otorgue un juez y ver cuándo lo encuentran”, sostuvo.

Además, aseguró haber identificado al otro hombre que aparece en las imágenes del robo. Según indicó, no se trataría de la persona que inicialmente habría sido señalada como acompañante del presunto autor. “Ya lo declaré. Espero que la Justicia actúe rápido”, afirmó.