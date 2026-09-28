Vaca Muerta por dentro: senadores recorrieron un pozo de YPF y la destacaron como motor del crecimiento argentino

La comitiva visitó Loma Campana, un equipo de perforación de YPF y el Instituto Vaca Muerta para conocer el desarrollo de la formación.

Vaca Muerta por dentro: senadores recorrieron un pozo de YPF y conocieron la escala del boom energético.

Una delegación de diez senadores nacionales llegó este lunes a Neuquén para recorrer Vaca Muerta y conocer en el territorio cómo funciona uno de los principales polos energéticos del país.

La agenda comenzó en Loma Campana , donde los legisladores visitaron un equipo de perforación de YPF y recibieron información sobre las operaciones, la producción y las nuevas tecnologías utilizadas en el desarrollo no convencional.

La comitiva estuvo encabezada por los senadores neuquinos Nadia Márquez y Pablo Cervi , junto a representantes de distintas provincias.

“Acabamos de recorrer un equipo de perforación de YPF junto con nueve senadores más de La Libertad Avanza. La verdad que es muy importante poder venir y recorrer lo que significa Vaca Muerta y todo el desarrollo que implica”, señaló Cervi después de la visita.

Tecnología, inversión y más producción

Durante la recorrida, los senadores conocieron los avances del Plan 4x4 de YPF, una estrategia que apunta a acelerar la producción, mejorar la productividad y acompañar el desarrollo de infraestructura para ampliar la capacidad exportadora.

También pudieron observar el funcionamiento de un equipo de perforación de última generación y la incorporación de tecnología destinada a reducir los tiempos de desarrollo de los pozos y mejorar la eficiencia de las operaciones.

Para Cervi, resulta importante que quienes tienen responsabilidades en la toma de decisiones puedan observar directamente la magnitud de la actividad.

“Estamos muy agradecidos a YPF y creo que es importante que se pueda conocer todo lo que está generando Vaca Muerta de primera mano por parte de aquellos a los que hoy les toca tomar decisiones”, afirmó.

El desafío de Vaca Muerta: producir y exportar más

El desarrollo de la formación neuquina atraviesa una etapa en la que el desafío no está solamente en incrementar la producción. También resulta clave contar con infraestructura suficiente, mejorar la competitividad y ampliar el acceso a los mercados internacionales.

En ese escenario aparecen proyectos como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), destinado a incrementar la capacidad de transporte y exportación de petróleo, y Argentina LNG, que apunta a llevar el gas producido en la formación hacia otros mercados en forma de gas natural licuado.

Según las proyecciones presentadas durante la visita, el desarrollo energético podría permitir alcanzar exportaciones superiores a los 40.000 millones de dólares anuales hacia 2031.

Trabajo y una cadena de proveedores detrás del shale

El crecimiento de Vaca Muerta también tiene impacto más allá de los yacimientos. Cada nuevo proyecto demanda trabajadores especializados, equipos, servicios y proveedores, además de generar movimiento para pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector hidrocarburífero.

“Vaca Muerta es mucho más que los recursos que tenemos bajo tierra: es trabajo, producción, exportaciones y una enorme oportunidad para la Argentina. Es uno de los grandes motores que tiene el país para los próximos años”, sostuvo Cervi.

También visitaron el Instituto Vaca Muerta

La agenda de los senadores incluyó además una visita al Instituto Vaca Muerta, donde conocieron el trabajo de formación y capacitación de trabajadores para la industria del oil & gas.

El objetivo es preparar perfiles laborales que respondan a las nuevas demandas de una actividad que incorpora tecnología y requiere cada vez más personal especializado.

La delegación estuvo integrada por María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, de Salta; Romina Almeida, de Entre Ríos; Bruno Olivera, de San Juan; Juan Cruz Godoy, de Chaco; Enzo Fullone, de Río Negro; Pablo Cervi y Nadia Márquez, de Neuquén; Bartolomé Abdala, de San Luis; y Carmen Silvia Álvarez, de Córdoba.

La recorrida permitió a los legisladores observar de cerca la dimensión que alcanzó Vaca Muerta y los desafíos que plantea su próxima etapa: más producción, infraestructura, trabajadores capacitados y capacidad para llevar la energía neuquina a los mercados internacionales.