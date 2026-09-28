San Martín de los Andes: ratificaron la prisión domiciliaria para un condenado por narcotráfico

La medida beneficia a un hombre del conurbano bonaerense, que transportaba la droga a la región. En el marco de la causa, tres hombres fueron declarados responsables.

La Policía Federal de San Martín de los Andes logró identificar a los narcos que finalmente fueron condenados.

Días atrás, se definió la causa penal por infracción a la Ley 23.737 en contra de dos hombres oriundos de la ciudad de San Martín de los Andes y un tercero, con domicilio actual en el conurbano bonaerense. Justamente, uno de los puntos que quedó pendiente tenía relación sobre la modalidad de cumplimiento de la pena efectiva que recibió.

La situación del hombre que recibió el castigo mayor por parte del Tribunal Oral Federal de esta capital (TOF) motivó un tratamiento especial debido a un pedido del defensor oficial para que cumpla prisión domiciliaria. Entre otros argumentos, presentó informes socioambientales vinculados con la salud de uno de sus hijos y su concubina y se apoyó en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 27.044 y las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) , no opusieron objeciones y el TOF se limitó a anticipar que el cumplimiento del castigo se iba a definir durante una audiencia en el área de Ejecución.

De esta forma, en el cierre de la semana que pasó, Rodolfo Hernán Ruiz, de 57 años, con domicilio actual en la localidad de Laferrere, en la provincia de Buenos Aires, participó de una audiencia junto a su defensor donde se formalizó el pedido de la prisión domiciliaria.

El representante legal de Ruiz se encargó de brindar un detalle en relación al domicilio donde cumplirá la medida impuesta por el TOF y quien será su guardadora.

Desde la fiscalía no mostraron ninguna oposición a la propuesta aunque plantearon que se haga un repaso de las estrictas medidas que deberá cumplir durante un período de cuatro años y tres meses para no perder el beneficio.

De esta forma, el juez de Ejecución le recordó al condenado que no podrá salir de su vivienda sin autorización judicial y que, inicialmente, podrá abandonar la propiedad dos veces a la semana en compañía de su esposa para realizar compras.

Asimismo, la DCAEP se encargará de controlar el cumplimiento de las medidas.

Decomiso de la camioneta utilizada para transportar droga

Ruiz no solo recibió la condena más abultada, de 4 años y 3 meses, por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la modalidad de transporte sino que también en la sentencia definitiva se confirmó el decomiso de un vehículo que utilizaba para transportar droga, una Ford EcoSport.

Gentileza

La investigación de la Policía Federal de San Martín de los Andes se centró en la EcoSport porque se presumía que era utilizada en las maniobras de traslado de los estupefacientes desde Buenos Aires a la región.

A la hora de la inspección de la camioneta en el procedimiento llevado a cabo en la ciudad cordillerana, los investigadores comprobaron la existencia de múltiples espacios ocultos y que habían sido transformados exclusivamente para ocultar ladrillos de marihuana y cocaína. En el procedimiento principal, que se realizó el 28 de agosto de 2021 en horas de la tarde, fueron encontrados en el vehículo un kilo de cocaína y un poco más de medio kilo de marihuana. El trabajo se llevó a cabo con el auxilio de un can detector de drogas.

Dos penas de cumplimiento efectivo y una en suspenso

La pesquisa encabezada por los efectivos de la División Unidad Operativa Federal de San Martín de los Andes permitió identificar a Ruiz, al mecánico Ever Pastor Benítez García y un tercer hombre, de nombre Esteban Nicolás.

Tanto Ruiz como Benítez García recibieron penas efectivas de prisión y en el caso de la tercera persona, un castigo en suspenso de tres años.