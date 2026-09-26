En pocas horas, la Policía recuperó dos motos con pedido de secuestro en Neuquén

Los rodados presentaban irregularidades en sus numeraciones y no contaban con la documentación de propiedad exigida.

Dos motos que tenían pedido de secuestro vigente fueron recuperadas por la Policía de Neuquén en distintos procedimientos realizados entre el jueves y el viernes. Una de las intervenciones ocurrió en el barrio Alta Barda, mientras que la otra se concretó durante un operativo preventivo sobre calle El Jarillal.

En ambos casos, los efectivos detectaron las irregularidades al verificar los datos de los rodados. Los conductores fueron demorados y las motos quedaron secuestradas a disposición de la Justicia.

El primer procedimiento ocurrió durante la jornada del jueves 24 de septiembre, en un supermercado del barrio Alta Barda. Personal de la División Motorizada detectó una motocicleta de 110 cc y, al consultar sus datos, constató que registraba un pedido de secuestro vigente.

Según se informó, el requerimiento estaba vinculado a una causa por presunto robo y había sido solicitado por una unidad policial de la provincia de Río Negro.

Además, el conductor no contaba con la documentación necesaria para acreditar la propiedad del vehículo. Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro de la motocicleta y a la demora del hombre.

Una Honda Wave con las numeraciones adulteradas

El segundo operativo se realizó durante la tarde del viernes 25 de septiembre, cuando personal de la División Motorizada–DEMOSE llevaba adelante tareas preventivas sobre calle El Jarillal.

En ese lugar, los efectivos identificaron una motocicleta Honda Wave y realizaron la consulta correspondiente a través de la Comisaría 16°. La verificación permitió establecer que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente.

Durante la inspección, además, los policías detectaron irregularidades en las numeraciones correspondientes al motor y al cuadro de la motocicleta.

Operativo récord en el Paseo de la Costa

Semanas atrás, la Policía llevó adelante un importante operativo de control en la Isla 132 y el Paseo de la Costa, luego de que motociclistas convocaran a través de redes sociales a una concentración masiva en el sector. El procedimiento se desarrolló durante la madrugada del sábado y tuvo como objetivo prevenir incidentes y controlar a los vehículos que circulaban por la zona.

Entre las 2 y las 8 de la mañana, los efectivos realizaron identificaciones de personas y controles vehiculares. Durante el operativo fueron secuestrados 127 rodados: 119 motos y 8 autos, a partir de distintas irregularidades detectadas en los procedimientos.

119 motos fueron secuestradas

Según se informó en ese momento, algunos de los motociclistas realizaban maniobras riesgosas, circulaban a alta velocidad y utilizaban escapes libres o modificados, lo que además generaba molestias entre los vecinos por los ruidos. En los controles también se detectaron irregularidades en la documentación de los vehículos y casos de alcoholemia positiva.

El despliegue contó con la participación de efectivos de la División Motorizada DEMOSE, División Seguridad Operativa y Bancaria DEMOSE, División Operativa DEMOSE, Comisaría Segunda y Comisaría 19°, junto con personal de la Dirección de Tránsito.