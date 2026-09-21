Escapaban en una moto robada y murió atropellado por un patrullero: todo quedó grabado

Todo ocurrió durante una persecución policial en plena madrugada el conductor terminó herido. IMÁGENES SENSIBLES.

La moto y los patrulleros durante la persecución ocurrida en Rafael Castillo. (Foto: captura / El Nacional de La Matanza)

Una persecución policial terminó en un trágico final para un delincuente, cuando escapaba en una moto robada junto a un cómplice. Terminó atropellado por un patrullero.

El episodio ocurrió en plena madrugada y quedó registrado por cámaras de seguridad. La Justicia investiga ahora la actuación de los policías y ordenó que Gendarmería Nacional realice las pericias para garantizar que las pruebas sean analizadas por una fuerza ajena al procedimiento.

Un hombre murió y otro resultó herido durante una ocurrida en Rafael Castillo, partido de La Matanza, tras chocar contra un patrullero . Luego del impacto, uno salió despedido y fue atropellado por otro móvil que participaba del operativo.

La moto no tenía patente y registraba un pedido de secuestro vigente. Además, los agentes encontraron entre las prendas del fallecido una pistola con la numeración borrada.

La persecución que terminó con un hombre muerto

La secuencia comenzó en el cruce de avenida Luro y la Ruta 3, cuando policías bonaerenses observaron a dos hombres que circulaban en una moto sin patente. Según la reconstrucción preliminar, los ocupantes aceleraron al advertir la presencia del patrullero.

Los agentes informaron la situación por radio y solicitaron apoyo. Otro móvil se incorporó al operativo y ambos vehículos siguieron a los sospechosos por distintas calles de Rafael Castillo. Al llegar a la calle Echeverría, uno de los patrulleros chocó de frente contra la moto.

El acompañante salió despedido y cayó sobre el asfalto. Apenas unos segundos después, el segundo móvil policial pasó por el lugar y lo atropelló.

Una ambulancia acudió al lugar, pero el personal médico constató que el hombre ya estaba muerto. Su identidad no fue informada oficialmente.

Los policías involucrados sufrieron lesiones leves y recibieron asistencia médica. Los vehículos quedaron secuestrados para establecer la velocidad a la que circulaban, la posición de cada uno antes del impacto y las maniobras realizadas durante los segundos previos al choque.

El conductor tenía un pedido de captura

El conductor de la moto fue identificado como Dilan David Álvarez, de 20 años. El joven sufrió heridas de consideración y fue trasladado al Hospital Paroissien, donde debió ser operado.

Cuando los investigadores consultaron sus antecedentes, descubrieron que tenía un pedido de captura activo desde el 15 de julio. Era buscado por una causa por extorsión y asociación ilícita, a pedido del Juzgado de Garantías N.º 1 de La Matanza.

La moto en la que circulaban también era buscada. Tenía un pedido de secuestro emitido el 19 de agosto por la Comisaría de Lomas del Mirador, por lo que los investigadores intentan determinar cuándo y cómo llegó a manos de los dos hombres.

Las cámaras registraron los segundos posteriores a la persecución y al atropello. (Foto: captura / El Nacional de La Matanza)

Durante la revisión del cuerpo del fallecido, los efectivos encontraron una pistola Bersa calibre 22. El arma tenía la numeración eliminada y fue enviada a peritaje para establecer si funcionaba y si estuvo vinculada con otros delitos.

Gendarmería investigará la actuación policial

La causa quedó en manos de la fiscal Evangelina Sánchez, titular de la UFI N.º 11 de La Matanza. El expediente fue caratulado de manera preliminar como homicidio culposo, encubrimiento y resistencia a la autoridad.

Debido a que en la muerte participaron integrantes de la Policía Bonaerense, la fiscal ordenó la intervención de Gendarmería Nacional. Sus peritos deberán analizar los patrulleros, la moto y las imágenes captadas por las cámaras de la zona.

Las grabaciones serán fundamentales para determinar si existió contacto entre el primer patrullero y la moto, cuánto tiempo transcurrió hasta el segundo atropello y si el conductor del otro móvil tuvo posibilidades de frenar o esquivar al hombre tendido sobre la calle.