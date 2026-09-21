"No tenemos ni idea quién es": toda la verdad sobre la mujer que desapareció en plena entrevista

La entrevista realizada por el periodista Guillermo Lobo se viralizó, generó muchas especulaciones y hasta hablaban de un fantasma. Qué fue lo que sucedió.

En las últimas horas se viralizó un video de una entrevista realizada por un canal de televisión argentino, donde una mujer desapareció en vivo. Todo ocurrió durante una transmisión en vivo por la llegada de la Fragata Libertad. El registro no fue editado ni generado con Inteligencia Artificial.

Todo comenzó cuando el equipo periodístico de TN se encontraba realizando una cobertura sobre el regreso de la Fragata Libertad a Buenos Aires, pero un detalle que casi nadie advirtió durante la transmisión en vivo, se volvió viral ya que la entrevistada "desapareció".

La entrevista terminó generando una gran polémica y desató numerosas especulaciones. Algunos usuarios hablaron de una falla en la Matrix, otros aseguraron que se trataba de un efecto digital y hasta hablaron de un fantasma. Las imágenes se viralizaron.

El periodista Guillermo Lobo entrevistó a la teniente de navío Loreley Beratz, preguntándole sobre la experiencia a bordo de la Fragata Libertad y las tareas realizadas durante la travesía. Cuando terminó la conversación, la mujer se despidió y comenzó a caminar.

Su recorrido la llevó directamente detrás del cuerpo del cronista, que quedó ubicado entre ella y la cámara. Caminó detrás del periodista y desapareció.El video fue compartido miles de veces con una pregunta: “¿Dónde se fue?”.

"No tenemos ni idea quién es"

Tras la repercusión de las imágenes y el impacto que tuvieron, Guillermo Lobo volvió a hablar del tema este lunes por la mañana y dio detalles de la experiencia que vivió.

Lobo admitió que el video lo sorprendió tanto como a quienes lo vieron en las redes. Incluso contó que, después de observarlo, llegó a preguntarse si había imaginado la entrevista. “Lo que sí podemos decir es que no fue ni editado ni tiene IA; ese video que ustedes ven es así”, aclararon desde el estudio.

También revisaron la nómina de tripulantes de la Fragata Libertad. "Cuando surge este viral, yo llamo a la Armada para decirles si me podrían ubicar a la oficial que yo entrevisté, me dijeron no tenemos ni idea", dijo el periodista.

Guillermo Lobo de TN encabezó la cobertura desde la Fragata Libertad donde ocurrió la misteriosa escena.

Asimismo, relató "Y después me dijeron que si, que era la oficial odontóloga, y siendo las 21.30 horas, no tenía novedad, me dijeron que no la podían ubicar, pero que estaba de guardia".

De esa manera confirmaron que Loreley Beratz existe, es teniente de navío, odontóloga e integra la tripulación del buque escuela.

La teniente apareció finalmente este lunes en el streaming de TN, junto al periodista, allí en medio de las bromas, contaron lo que sucedió realmente. "Me quedé en proa, estuvo por ahí caminando, fui muy fugaz, muy rápida", dijo Loreley. "Si, desaparecí", afirmó entre risas.

"Estaba de guardia ayer, custodiando el buque y cumpliendo el servicio", dijo. Y contó que a su familia le divirtió mucho la repercusión y especulaciones.

“Encontramos el error en la Matrix”

Previo a la aparición de Loreley este lunes, la repercusión había llegado al estudio de Arriba Argentinos, donde reprodujeron la secuencia varias veces y consultaron al periodista. Lobo reconoció que durante la entrevista no advirtió nada extraño. “Yo no la vi pasar. Se esfumó”, respondió entre risas cuando le preguntaron hacia dónde había caminado la mujer.

Los conductores avanzaron y retrocedieron las imágenes para buscar algún movimiento que hubiera pasado inadvertido. “Encontramos el error en la Matrix”, bromearon mientras intentaban seguir el recorrido de Loreley cuadro por cuadro.