¿Entrevistaron a un "fantasma"? Una mujer desapareció en vivo y el video se volvió viral

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo por la llegada de la Fragata Libertad. El registro no fue editado ni generado con IA. El relato del periodista.

Guillermo Lobo de TN encabezó la cobertura desde la Fragata Libertad donde ocurrió la misteriosa escena.

Una entrevista realizada por una canal de noticias terminó generando una gran polémica y desató numerosas especulaciones en las redes sociales. Algunos usuarios hablaron de una falla en la Matrix , otros aseguraron que se trataba de un efecto digital y hasta hablaron de un fantasma . Las imágenes se viralizaron.

Todo comenzó cuando el equipo periodístico de TN se encontraba realizando una cobertura sobre el regreso de la Fragata Libertad a Buenos Aires, pero un detalle que casi nadie advirtió durante la transmisión en vivo, se volvió viral ya que la entrevistada "desapareció".

La escena comenzó como una entrevista normal. El periodista Guillermo Lobo entrevistó a la teniente de navío Loreley Beratz, preguntándole sobre la experiencia a bordo de la Fragata Libertad y las tareas realizadas durante la travesía. Cuando terminó la conversación, la mujer se despidió y comenzó a caminar.

Su recorrido la llevó directamente detrás del cuerpo del cronista, que quedó ubicado entre ella y la cámara. Caminó detrás del periodista y desapareció.

¿Entrevistaron a un "fantasma"?: el video que se viralizó

Durante varios segundos, las imágenes parecen no ofrecer una salida posible. La entrevistada queda oculta detrás del periodista y nunca vuelve a aparecer en el plano, pese a que la cámara permite observar buena parte de la cubierta del barco.

Loreley todavía puede verse durante un instante antes de quedar completamente tapada por Lobo. Lo esperable era que apareciera enseguida del otro lado, pero eso nunca ocurrió. La mujer tampoco volvió sobre sus pasos.

El video fue compartido miles de veces con una pregunta: “¿Dónde se fue?”.

La secuencia dura apenas unos segundos, pero alcanzó para multiplicar las teorías. “TN entrevistó a un fantasma en la Fragata Libertad. Vean cómo desaparece de la nada”, decía una de las publicaciones que impulsó la repercusión.

“Encontramos el error en la Matrix”

La repercusión llegó al estudio de Arriba Argentinos, donde reprodujeron la secuencia varias veces y consultaron al periodista. Lobo reconoció que durante la entrevista no advirtió nada extraño. “Yo no la vi pasar. Se esfumó”, respondió entre risas cuando le preguntaron hacia dónde había caminado la mujer.

Los conductores avanzaron y retrocedieron las imágenes para buscar algún movimiento que hubiera pasado inadvertido. “Encontramos el error en la Matrix”, bromearon mientras intentaban seguir el recorrido de Loreley cuadro por cuadro.

Guillermo Lobo de TN encabezó la cobertura desde la Fragata Libertad donde ocurrió la misteriosa escena. (Foto: captura eltrece)

Lobo admitió que el video lo sorprendió tanto como a quienes lo vieron en las redes. Incluso contó que, después de observarlo, llegó a preguntarse si había imaginado la entrevista. “Lo que sí podemos decir es que no fue ni editado ni tiene IA; ese video que ustedes ven es así”, aclararon desde el estudio.

También revisaron la nómina de tripulantes de la Fragata Libertad. De esa manera confirmaron que Loreley Beratz existe, es teniente de navío, odontóloga e integra la tripulación del buque escuela.

La explicación más probable del video viral

Aunque el movimiento exacto todavía no fue aclarado por la protagonista, la explicación más razonable apunta a un punto ciego provocado por la ubicación de Lobo, el camarógrafo y las demás personas que estaban sobre la cubierta.

La mujer queda completamente oculta detrás del cronista. Desde ese lugar pudo cambiar de dirección, detenerse o continuar por una zona que permanecía fuera del encuadre. La cámara muestra una porción amplia del barco, pero no permite observar todo el espacio situado detrás del periodista.

La brevedad del recorte refuerza la ilusión. El video concentra la atención en el momento en que Loreley deja de verse y finaliza sin una toma posterior que permita ubicarla otra vez.