Trágico accidente en Plottier: murió un joven al impactar su moto contra un poste

El hecho ocurrió este domingo a la mañana sobre Avenida del Trabajo en el sector conocido como Aserradero Vela.

Un joven de 20 murió este domingo por la mañana tras protagonizar un impactante accidente en la ciudad de Plottier . Alrededor de las 8 de la mañana, se conoció que la víctima manejaba su moto cuando impactó contra un poste de tendido eléctrico.

El episodio se registró en Avenida del Trabajo al 1550 , en un sector conocido como Aserradero Vela. Personal de la Comisaría 46 de Los Álamos se presentó en el lugar tras recibir una alerta del Centro de Operaciones Policiales (COP) por un siniestro vial.

Al arribar, los efectivos encontraron una motocicleta Motomel de 150 cc y una ambulancia privada que ya se encontraba trabajando en el sector. El personal sanitario constató que el conductor no presentaba signos vitales .

En diálogo con LM Neuquén, el sub comisario Néstor Muñoz constató que el joven llevaba casco pero producto del fuerte impacto perdió la vida en el acto.

A partir de la documentación encontrada en el lugar, se pudo establecer que la víctima era un joven de 20 años, domiciliado en Plottier. Por el momento se desconoce la maniobra que produjo el choque contra el poste eléctrico y no hay testigos que hayan presenciado el siniestro, indicó el comisario.

Asimismo, reveló que una cámara de seguridad muestra los últimos minutos con vida de la víctima fatal, donde pudieron establecer que manejaba en sentido este por la Avenida cuando se produjo el impacto y no hay otros vehículos involucrados.

Posteriormente, arribó personal especializado de Tránsito de la Policía, que quedó a cargo de las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto contra el poste. La fiscal Lucrecia Solá quedó a cargo de la investigación del caso.

Murieron dos personas y otras dos están graves tras un vuelco en Rincón de los Sauces

Otro grave accidente ocurrió este domingo por la mañana, en este caso en la ciudad de Rincón de los Sauces. Pasadas las 10:00, un vehículo volcó sobre la Ruta 6, a la altura de la zona conocida como El Dinosaurio, justo frente al camping de Petroleros Jerárquicos. Dos personas murieron en el lugar y otras dos resultaron heridas de gravedad, de acuerdo a fuente a las que accedió LM Neuquén.

En principio los fallecidos se trataría de dos personas jóvenes pero la Policía aún no brindó confirmaciones.

El hecho ocurrió sobre la calzada de la Ruta 6, en el tramo de la zona de EL Dinosaurio, un punto de referencia muy conocido por los vecinos de la localidad del norte neuquino. La escena se ubica frente al predio del camping de Petroleros Jerárquicos, donde el vehículo terminó luego de dar varios tumbos entre la calzada y la banquina.

Según se pudo saber por fuentes consultadas, el rodado dio varios tumbos sobre la calzada y la banquina, y el impacto provocó la expulsión de sus ocupantes.

En el vehículo viajaban cuatro personas y, de acuerdo con los primeros datos recogidos en el lugar, no había otros vehículos involucrados en el hecho.